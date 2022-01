La conduttrice ha dato la buonanotte alla sua community Instagram regalando uno scatto provocante con focus sulle labbra carnose.

Il suo ritorno dopo le feste di Natale alla guida di “Detto Fatto” su Rai 2 è sempre una grande gioia per il pubblico fedele della trasmissione che ormai da tre anni la segue con maggiore passione proprio per la presenza di Bianca Guaccero.

La 40enne bitontina regala grande professionalità e trasmette molta della sua empatia nel rapportarsi con gli ospiti presenti in puntata e con i coach che la guidano in tutorial e lezioni di economia domestica o beauty.

Attivissima sui social, Bianca cerca quando può di comunicare con i fan non solo con messaggi riflessivi ma anche con foto relative il dietro le quinte del programma o della sua vita privata. Una buonanotte è scappato anche ieri e i follower non hanno potuto far altro che ringraziare.

Bianca Guaccero seduce, occhi come fari nella notte e labbra da baciare

PER VEDERE IL SELFIE DI BIANCA, VAI SU SUCCESSIVO