Che ispirazione di stile! L’influencer più amata d’Italia Chiara Ferragni non nasconde la sua passione per le Birkin di Hermès e ci fa innamorare della nuovissima versione Cargo.

Il nuovo anno per Chiara Ferragni è iniziato nel modo più brillante possibile. L’influencer è carica d’energia e ci mostra le mille avventure che travolgano la famiglia Ferragnez.

Tra i tanti segreti che ha rivelato ai suoi followers su Instagram, c’è anche quello che ha fatto perdutamente innamorare noi fashioniste.

L’imprenditrice digitale ha pubblicato una serie di scatti che la ritraggono più in forma che mai all’interno dell’invidiabile guardaroba e tranquillamente seduta sul sofà. Mentre ci mostra con fierezza la luminosissima nuance pink che ha scelto per la manicure, ecco che i nostri occhi attenti si posano su quel dettaglio che fa perdere la testa: tra le sue mani, con nonchalance, appare l’accessorio più desiderato del momento.

Eccola lì, la borsa per eccellenza, iconica, pratica e versatile: perfetta per una mamma innamorata delle tendenze moda.

Borsa Birkin di Hermès, Chiara Ferragni sfoggia la versione più desiderata del momento: è un sogno ad occhi aperti

La protagonista dell’outfit di Chiara Ferragni è la borsa miele Birkin di Hermès.

Il suo valore sul mercato a quanto pare non la rende un accessorio da conservare con il massimo della prudenza nell’apposita sacca all’interno dell’armadio: la mamma di Leo e Vitto ci insegna come abbinarla senza paura e con estrema semplicità ai nostri look di ogni giorno.

Il look perfetto per l’Inverno 2022 appare molto chiaro in questa foto di Chiara: jeans chiari, cintura Hermès con fibbia dorata, maglioncino bianco a coste scollato e con taglio cropped e l’irrinunciabile ed irresistibile borsa Birkin di Hermès.

State aggiornando le vostre wish list? E’ ora di fare shopping, ci sono dei must have dell’Inverno 2022 che non possono mancare nel guardaroba di tutte le amanti del fashion che non hanno intenzione di rinunciare a seguire le tendenze moda del momento.

Chiara Ferragni ha dimostrato, ancora una volta, di essere un’immensa fonte d’ispirazione!