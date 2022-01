Charlene di Monaco, quel retroscena sulle nozze che nessuno conosce

Dopo alcuni anni dal giorno delle nozze, spunta un retroscena che non lascerebbe alcun dubbio: Charlene di Monaco è felice con il Principe Alberto?

In queste settimane non si parla d’altro, Charlene di Monaco è uno degli argomenti più interessanti del momento e sono in tanti a voler sapere qualcosa in più sulla sua vita. Sappiamo che da qualche mese è ricoverata in una clinica in Svizzera, dove sta portando avanti delle cure dopo essere tornata dal suo viaggio di otto mesi in Sudafrica.

Mentre è sotto la sorveglianza di medici ed esperti, sul web spuntano dettagli e retroscena sulla sua storia con il Principe Alberto. Cosa è successo il giorno delle nozze?

Charlene di Monaco, il retroscena sul matrimonio

Il giorno del matrimonio è solitamente speciale che tu sia una persona comune o una principessa. Per Charlene di Monaco, però, non è andata esattamente così. La nobile ha dovuto dire sì davanti a novecento invitati e gli occhi erano tutti puntati su di lei e il suo sposo il Principe Alberto.

Accompagnata all’altare da suo padre che per l’occasione ha indossato un completo firmato Giorgio Armani, ha vissuto un momento unico ma di tensione. A raccontare la vicenda è stato il giornalista Pierrick Geais su Vanity Fair che ha poi affermato: “Stava forse vivendo il più bel giorno della sua vita? Non si direbbe, dal suo sorriso forzato – ha riportato il giornalista – Il peggio era arrivato quando la neo principessa di Monaco, al momento di deporre il bouquet sull’altare di Sainte Devote, come vuole la tradizione, si era lasciata scappare una lacrima, debolezza per la quale il suo sposo l’aveva subito rimproverata, a bassa voce”.

La principessa stessa ha due anni dopo il matrimonio si è lasciata andare a qualche dichiarazione su Times dove ha spiegato di aver vissuto momenti di tensione e si è sentita oppressa da tanti pettegolezzi e troppe emozioni.

Oggi sono altre le voci che girano intorno alla coppia di Monaco. Secondo alcune indiscrezioni, il Principe Alberto avrebbe un altro figlio in Brasile. Per il momento la famiglia reale sta cercando di mettere tutto a tacere, ma di questi tempi sembra quasi una missione impossibile.