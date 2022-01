“Vorrei essere quei gioielli”, Cristiana Capotondi sguardo perforante, t’innamori all’istante: meravigliosa creatura – FOTO

Cristiana Capotondi esce allo scoperto su Instagram con un fascino irraggiungibile e fuori dal normale. Una meraviglia di Madre Natura.

Autrice e protagonista sul piccolo schermo della tv, Cristiana Capotondi ha deciso di dare un ‘calcio’ definitivo all’atmosfera di inquietudine e preoccupazione che si respira in giro.

L’attrice, classe 1980 ha dimostrato di avere ancora le carte in regola per dribblare la concorrenza delle colleghe dello spettacolo e non solo.

Le iniziative sociali, volte solitamente alla rivendicazione dei diritti sulle donne e le violenze subite, alle quali prende parte hanno sempre avuto grande successo con Cristiana in prima linea.

Non fa alcuna eccezione un naturale contesto di bellezza, dove l’autrice di Fiction in Rai dal fiato corto vanta numerose frecce al proprio arco, nonostante la carta d’identità non più brillante come un tempo.

L’appeal della showgirl è cresciuto in maniera esponenziale nel corso degli anni, tanto da estendere la propria fama sul web

Cristiana Capotondi illumina i cuori dei fan con un fascino sublime: stratosferica

