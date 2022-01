Spaventoso incidente stradale, distrutta una famiglia: morte madre e figlia, grave il padre

Una ragazza di 22 anni e la madre sono morte in un tragico incidente stradale avvenuto a Cuba, dove la famiglia era in vacanza. Gravissimo il padre.

Una famiglia italiana distrutta in un incidente stradale durante una vacanza per le festività di Natale. È accaduto mercoledì pomeriggio a Cuba, nella provincia di Holguin. A perdere la vita una ragazza di 22 anni e la madre. Ferito gravemente e ricoverato in ospedale, invece, il padre. I tre viaggiavano a bordo di un’auto e si stavano recando a sbrigare le ultime pratiche per rientrare in Italia, quando la vettura si sarebbe scontrata con un altro veicolo.

Un incidente stradale, alla vigilia del rientro in Italia da una vacanza a Cuba. Hanno perso la vita così Mercedita Ramirez Cana e la figlia 22enne Alice Catarzi, residenti a Prato. Nello scontro è rimasto ferito gravemente il padre della 22enne, Massimo Catarzi.

I tre, come riporta la redazione de Il Tirreno, si erano recati a Cuba per andare a trovare i parenti che non vedevano da diversi anni, per via delle restrizioni dovuti all’epidemia. Nel pomeriggio di mercoledì 12 gennaio, secondo le prime informazioni, stavano andando a Banes, nella provincia di Holguín, per sbrigare le ultime pratiche prima del rientro nel nostro Paese, in programma la mattina successiva. Durante il viaggio, l’auto sulla quale si trovava la famiglia si sarebbe scontrata con un altro veicolo. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ad Alice e alla madre.

Massimo è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale, dove, scrive Il Tirreno, versa in gravissime condizioni ed è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

La notizia si è diffusa solo ieri nella cittadina toscana, dove la famiglia viveva. Notizia che ha gettato nello sconforto l’intera comunità locale. Sono diversi i messaggi pubblicati sui social in ricordo di Mercedita e della figlia Alice, studentessa iscritta alla facoltà Scienze Politiche dell’Università di Firenze.