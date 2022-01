Dayane Mello fa impazzire i suoi fans con uno scatto: il top è troppo stretto sul davanti e i suoi followers vanno in tilt in un secondo

Dayane Mello sa proprio come conquistare i suoi milioni di followers su Instagram: ogni scatto che pubblica, infatti, riscuote sempre un successo planetario. Basta dare un’occhiata ai commenti presenti sotto ai suoi post per capire che Dayane è seguita davvero da persone che vengono da ogni parte del mondo. La modella ha conquistato il successo più assoluto quando, lo scorso anno, ha partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Sei mesi all’interno di quella casa sono stati per lei una grande opportunità.

Dayane Mello riscalda i social con uno scatto: i suoi fans vanno in tilt

VAI SU SUCCESSIVO PER VEDERE