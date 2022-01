Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore fanno di nuovo coppia fissa? Tutta la verità detta dalla showgirl calabrese

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore sono tornati insieme? È questa la domanda che si fanno i fan della scoppia e soprattutto quelli di Eligreg che non la mollano un attimo. I due si sono fatti vedere sempre più vicini trascorrendo le vacanze natalizie l’uno affianco all’altro.

Prima a Monte Carlo, poi a Roma ed infine a Malindi, in Kenya. Tutto questo solo per stare vicino al figlio, Nathan Falco o perché tra di loro è tornato l’amore?

I due sono sempre stati sulla cresta del gossip, fin dalle loro prime apparizioni pubbliche, il matrimonio, il figlio e poi la separazione. Senza parlare poi delle polemiche nate in seno alla partecipazione della showgirl calabrese al “Grande Fratello Vip” quando fu diffusa la notizia, definita poi falsa, di uno pseudo accordo-contratto tra i due che stabiliva che Elisabetta per diversi anni non avrebbe potuto farsi fotografare con altri uomini. A chiarire qual è la situazione attuale ci ha pensato la bella calabrese.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, parla lei

Ci ha pensato Elisabetta Gregoraci a chiarire come stanno le cose tra lei ed il padre di suo figlio. Lo ha fatto tramite le pagine del settimanale Oggi.

“C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile…” ha detto senza giri di parole la showgirl calabrese.

Proprio lei non ci ha girato troppo intorno e parlando del suo Flavio Briatore ha spiegato che il loro è un “equilibrio anomalo” che ma funziona e proprio per questo non vuole rovinarlo.

Ha raccontato come nella loro quotidianità loro siano spesso insieme. Vivono a 500 metri di distanza e l’imprenditore va spesso a casa sua a cena o a pranzo per vedere Nathan Falco. Ma ad Eligreg tutto questo piace e ha ammesso: “Stiamo bene così”.

Una cosa però su tutto il gossip, le voci e le fake news che sono state dette sul loro rapporto la Gregoraci l’ha voluta puntualizzare specificando che la fa “vomitare”. Si riferisce allo pseudo contratto tra lei e Briatore di cui tanto si era parlato. “Ma secondo lei io firmerei mai qualcosa del genere?”, ha chiosato.