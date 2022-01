Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ritorno di fiamma? La showgirl ha vuotato il sacco

Separati, ma ancora complici, Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno un rapporto davvero particolare che fa pensar male.

Elisabetta Gregoraci è un acquario, classe ’80, showgirl dalla indubbia bellezza e calabrese doc. Il suo matrimonio con il noto imprenditore Flavio Briatore ha sempre fatto molto discutere. La sua carriera da show girl inizia con un concorso di bellezza che le apre le porte al mondo dello spettacolo. Si è fatta conoscere sul piccolo schermo come conduttrice dei programmi Made In Sud e Battiti Live. Nel 2020, Elisabetta fa molto parlare di sé grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, più di una semplice amicizia.

Nel 2006 iniziano a circolare le prime voci circa una possibile relazione tra l’imprenditore Flavio Briatore e l’allora poco nota Elisabetta Gregoraci. I due sono convolati a nozze nel 2008. Su Dagospia è stato detto che nel contratto matrimoniale “ci sarebbero state due clausole: in caso di divorzio, la signora si impegnava a rinunciare a qualsiasi benefit e in caso di prole, la rinuncia, previ accordi con la consorte, all’affidamento“. Il primo figlio degli sposini nasce nel 2010 e si chiama Nathan Falco. La Gregoraci si è sempre mostrata una mamma attenta e sensibile, e Briatore un padre sempre presente.

I due coniugi si sono però separati nel 2017. La Gregoraci da allora ha avuto qualche storia ma, attualmente, si definisce single e alla ricerca dell’amore. Quanto detto da lei è in contrasto con le foto che la ritraggono spesso in compagnia dell’ex marito. La Gregoraci mette a tacere i gossip spiegando: “C’è chi dice che io e Briatore siamo tornati insieme? Ci siamo visti a Roma, poi sono andata a Malindi e la gente ha tirato le somme, era inevitabile… Il nostro è un equilibrio anomalo, ma funziona. E non voglio rovinarlo”. I due sembra che abitino a Monte Carlo a pochi metri di distanza e che Briatore vada spesso a casa di Elisabetta a pranzo e a cena per stare con il figlio Nathan.

C’è una voce che circola sul un presunto contratto tra la show girl calabrese e l’ex marito per il quale le viene impedito di farsi fotografare con altri uomini. Ovviamente le voci sono state immediatamente smentite dalla Gregoraci.