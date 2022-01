“Oggi megaspoiler”, ha affermato Emma prima di annunciare, alcune ore dopo, una notizia riguardante la sua partecipazione al Festival di Sanremo. Ecco chi la affiancherà

Perennemente in movimento, cerca di dividersi tra il set del film che sta attualmente girando e la preparazione al Festival di Sanremo. Si tratta di Emma che farà il suo ritorno sul palco dell’Ariston dieci anni dopo la sua prima vittoria. Una grandissima emozione per lei e per il pubblico, che freme dalla voglia di rivederla in gara. Il brano scelto per la sua partecipazione si intitola “Ogni volta è così” e la sua esibizione sarà accompagnata come da tradizione dall’orchestra del Festival. Oggi arriva però una notizia sorprendente: ecco chi la dirigerà, affiancandola in questa avventura.

“Felice e onorata di averla al mio fianco”: Emma rivela l’artista che dirigerà per lei l’orchestra a Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

Il ritorno sul palco dell’Ariston di Emma sarà accompagnato da un debutto davvero speciale. Ad annunciarlo è proprio lei attraverso i suoi account social: a dirigere l’orchestra della sua esibizione al Festival ci sarà Francesca Michielin. La proposta di quest’ultima rivolta a Emma è stata accolta subito positivamente, come racconta la stessa artista.

“Ho detto subito sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera ‘diversa’ è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme“, sottolinea.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Andrea Delogu accanto a un mostro sacro della musica, dopo 20 anni torna a emozionarsi ancora

Emma si dice felice e onorata di poter avere Francesca Michielin accanto a sé in questa avventura. Dal suo canto anche per la cantautrice si tratterà di un’avventura particolarmente emozionante. Michielin torna all’Ariston dopo il secondo posto ottenuto lo scorso anno insieme a Fedez con “Chiamami per nome“. Questa volte però per lei sarà un vero e proprio debutto.

“Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva” -racconta- “orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere“.

Anche lei si mostra entusiasta di poter realizzare tutto questo accanto a un’artista che definisce “diretta e senza retropensieri“. “È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio“, dichiara.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Mia Martini, dettaglio agghiacciante: dopo anni dalla scomparsa, una sconvolgente verità

Il pubblico ha risposto con stupore e altrettanto entusiasmo alla notizia di questa collaborazione, descritta da Emma come “un modo per dimostrare quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica“.