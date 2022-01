“L’Eredità”, la concorrente gela Insinna: la reazione del conduttore è incontrollabile

“L’Eredità”, la concorrente Francesca ha gelato Flavio Insinna: la sua presentazione ha suscitato l’inaspettata reazione del conduttore

Dopo circa una settimana di assenza, la professoressa Samira Lui è tornata ad allietare i telespettatori de “L’Eredità”. Assieme alla new entry Andrea, la bellissima modella contribuisce a movimentare le dinamiche dello studio, nonché a chiarire i dubbi che emergono dai quesiti posti ai concorrenti. Flavio Insinna, più che lieto di riaverla nel cast, sembra particolarmente di buonumore in queste ultime puntate.

Quest’oggi, a pochi minuti dall’inizio della diretta, il presentatore si è reso protagonista di un siparietto che ha coinvolto tutti i presenti in studio. Assieme alla partecipante Francesca, Insinna ha dato luogo ad uno scambio di battute che hanno a dir poco spiazzato i telespettatori. Scopriamo insieme quale frase ha scatenato l’incontrollabile reazione del conduttore.

“L’Eredità”, la concorrente gela Flavio Insinna: la reazione del conduttore è incontrollabile

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ascolti_tv (@ascoltitv_official)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Federica Pellegrini, la notizia più bella è arrivata: “Ve la annuncio con grande felicità” – VIDEO

A pochi minuti dall’inizio della diretta odierna, Flavio Insinna si è subito reso protagonista di un siparietto memorabile. Il conduttore, trovatosi di fronte alla concorrente Francesca, ha dato modo a quest’ultima di presentarsi, per poi incalzarla con le proprie domande. La partecipante, a cui la loquacità non mancava affatto, è addirittura riuscita ad abbattere le barriere del conduttore.

“Sono fidanzata con Alessio“, ha raccontato Francesca, suscitando immediatamente la curiosità del suo interlocutore. “E dove abita Alessio?” – le ha domandato Flavio, che ha ricevuto una spiegazione a dir poco esilarante – “A tre fermate d’autobus da casa mia“.

Insinna, che inizialmente ha tentato di trattenersi, è in seguito scoppiato in una fragorosa risata, che ha contagiato tutti i presenti in studio. Il conduttore, la cui incontrollabile reazione non era stata in alcun modo prevista da Francesca, ha impiegato alcuni secondi prima di riprendere il controllo della situazione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Alberto Matano costretto a cambiare tutto: cosa succede nella sua vita

“Sei simpaticissima“, le ha dichiarato Flavio, per poi sottoporle i quesiti degli “Abbinamenti”. Una concorrente anomala e fuori dalle righe, che con le sue battute è riuscita a stemperare l’atmosfera e a far vivere dei momenti di puro divertimento persino ai suoi avversari.