“L’Eredità”, grande assente da tempo la professoressa Samira: l’appello di Insinna preoccupa

Il game show di Rai 1 da ormai una settimana non ha più notizie della sua amata professoressa, molti i telespettatori che iniziano ad essere preoccupati per lei.

Poco tempo fa ha salutato il programma una delle professoresse storiche de “L’Eredità”, ovvero Ginevra Pisani, un addio per molti telespettatori sofferto visto che era una presenza piacevole accanto a Insinna nella conduzione del game show di Rai 1.

Dopo di lei è subentrata in pianta stabile Samira Lui, friulana doc di Udine ma con origini senegalesi da parte del padre. Terza finalista al concorso di “Miss Italia” nel 2017, da allora Samira si è fatta pian piano strada nel mondo televisivo grazia alla sua classe, eleganza e bellezza disarmante.

Nella puntata successiva all’Epifania la professoressa però non si è presentata in puntata, sostituita invece dal volto maschile Andrea Cerelli. Nessuna comunicazione ufficiale da parte sua sui social, solo un messaggio di Insinna ha destabilizzato molti e fatto pensare alla sua salute…

Samira Lui grande assente: per quale motivo?

Il conduttore Flavio Insinna si è rivolto a Samira con un appello molto accorato: “Sei sempre nei nostri pensieri”. Frase interpretabile e poco chiara visto che non ha di certo placato l’apprensione dei fan del programma.

Mentre la collega Pisani sui social ha salutato lungamente il suo pubblico spiegando che l’addio era legato a nuovi progetti lavorativi in teatro, Samira invece non ha ancora accennato a nulla ma anzi è sparita dalle scene e nessuno ha più notizia di lei da giorni.

In molti temono che anche lei sia stata contagiata da Covid come la stragrande maggioranza degli italiani in quest’ultimo periodo dell’anno, ma non si esclude che ci possano anche essere altri problemi di salute personali.

C’è da pensare a una di queste due ipotesi visto che se avesse concluso la sua esperienza nel programma probabilmente lo avrebbe comunicato.

Nella sua pagina Instagram nelle ultime ore ha solo sollecitato i fan chiedendo informazioni di un “bravo dermatologo che sappia trattare la pelle scura”. Attendiamo quindi indicazioni proprio da lei riguardo la decisione di rientrare o meno in diretta.