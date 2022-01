La favolosa influencer Erjona Sulejmani ha conquistato tutta Italia con il suo ultimo video a bordo piscina: un sogno ad occhi aperti!

La strepitosa ex fidanzata dell’ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne’ Alessandro Basciano ha incendiato il web con un video – selfie da serie A: impossibile distogliere lo sguardo dal suo corpo da dea!

Nella breve ripresa vediamo Erjona camminare a bordo piscina, inquadrandosi prima dall’alto e poi dal basso, per poi concludere mandando un bacio all’obbiettivo della fotocamera, come a volerlo far arrivare a chiunque guardi il video.

Il bacio virtuale finale ha avuto un paio di risposte: “Baciamoci si… ci sto!” e “Pure i bacetti dà: che brava!”.

Il make-up che sfoggia la Sulejmani è abbastanza semplice: al naturale è ancora più bella!

Ecco, dunque, il video di cui parlano tutti…

Erjona Sulejmani, la sfida alle colleghe è partita: un VIDEO tutto da ammirare…

La fantastica imprenditrice ha provocato un infarto agli utenti che la seguono… si salvi chi può!

Nel video Erjona indossa un crop – top ed un paio di pantaloncini a ciclista verdi e neri, dalla fantasia zebrata: visto l’outfit sportivo, sembrerebbe che la Sulejmani fosse intenta ad allenarsi.

Non c’è dubbio: il suo fascino ha stregato tutto il web!

Il post è diventato virale dopo pochissimo tempo dalla pubblicazione ed ha ottenuto migliaia e migliaia di mi piace e centinaia di commenti, di cui la maggior parte sono apprezzamenti al suo bel fisico, complimenti rivolti alla sua pazzesca bellezza e frecciatine riferite alla sua passata relazione con il concorrente del ‘Grande Fratello VIP’ Alessandro Basciano.

Ecco alcuni esempi: “Beato Alessandro Basciano“; “Complimenti: sempre più in forma!”; “Sono innamorato di te… hai un viso troppo dolce” oppure “Bella fuori, ma soprattutto dentro”.