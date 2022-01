“Esplosiva”: Bianca Guaccero supera le aspettative. La posa è vietata ai minori – FOTO

Bianca Guaccero, pubblica uno scatto in posa e invita i suoi followers a guardare Detto Fatto. Il suo stile è superlativo, come sempre d’altronde!

Sono riprese le puntate di Detto Fatto, programma condotto come sempre dalla splendida Bianca Guaccero. Attrice, modella e conduttrice televisiva, Bianca Guaccero nasce a Bitonto nell’inverno del 1981. A soli 15 anni debutta in televisione con il programma di varietà Sotto a chi tocca. Ma è nel 1999 che fa il suo esordio nel cinema con la pellicola Terra Bruciata. Da lì in poi l’attrice ha lavorato nel mondo dello spettacolo, sia al cinema che in televisione. Capri è la miniserie televisiva che le dà il successo. La sua interpretazione della bella e maliziosa Carolina Scapece è, infatti, una delle più apprezzate dal pubblico.

Una grande opportunità di diventare conduttrice avviene nel 2008, quando conduce all’Ariston la cinquantottesima edizione del Festival di Sanremo a fianco di Pippo Baudo e Andrea Osvárt. Si sposa nel 2013 con il regista e produttore cinematografico Dario Acocella, ma i due si separano nel 2017. Dalla loro unione è nata, nel 2014, Alice, una bellissima bambina che appare di tanto in tanto nei post su instagram dell’attrice.

Bianca Guaccero icona di stile: un look spettacolare

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “Bellissima”: Vittoria Puccini, diva assoluta. Sguardo seducente e labbra irresistibili, i fan sono nel delirio – FOTO

Detto Fatto viene condotto su Rai Due da Bianca Guaccero dal 2018, quando la conduttrice prende il posto di Caterina Balivo. Con tanta dedizione e cura, la Guaccero porta buoni ascolti alla Rai, con una forte passione per il suo lavoro, il suo sorriso e il suo carisma che conquistano il pubblico. Nessun abito che indossa è scelto a caso. La Guaccero veste sempre con eleganza i propri outfit, che richiamano stile e raffinatezza. Nel suo ultimo post indossa un outfit bianco e nero, una camicia a pois che porta frange sulle maniche e un pantalone elegante nero a sigaretta. A concludere il look c’è un paio di tacchi alti a punta stiletto.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —> “I tuoi occhi? Due fari”, Maria Pedraza ammiccante su Ig, i fan non resistono – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal)

Bianca Guaccero è tornata su Detto Fatto pronta per questo 2022 sfavillante. Pronti a seguire tutti i suoi outfit?