Federica Pellegrini, la notizia più bella è arrivata: “Ve la annuncio con grande felicità” – VIDEO

Federica Pellegrini comunica la notizia più bella ai fan: “Ve la annuncio con grande felicità”. Cosa è accaduto nella sua vita?

Parole che annunciano una felicità incontenibile, quelle che Federica Pellegrini ha da poco pronunciato all’interno di una clip divenuta virale. In quest’ultimo anno, per l’ex nuotatrice, si sono susseguiti moltissimi cambiamenti. Dopo aver archiviato la carriera sportiva, incantando il mondo intero con la prestazione alle Olimpiadi di Tokyo, la Pellegrini ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita.

Con Matteo Giunta, suo compagno da molti anni, Federica è finalmente pronta a convolare a nozze. Tutto, nella sua quotidianità, sembra procedere per il meglio. Attraverso il proprio account di Instagram, la Pellegrini ha recentemente comunicato una notizia a dir poco emozionante. Federica, come si evince nella clip, non è riuscita a contenere la felicità.

Federica Pellegrini, la notizia più bella comunicata sui social: il VIDEO commuove tutti

Per concludere degnamente gli oltre quindici anni di carriera, Federica Pellegrini ha deciso di collaborare alla realizzazione di un docu-film incentrato sulla sua vita e sul rapporto col nuoto. “Underwater“, distribuito in tutti i cinema d’Italia nei giorni di 10, 11 e 12 gennaio, si è rivelato un vero e proprio successo. La Divina, felicissima della partecipazione dei fan, li ha ringraziati tramite una clip postata su Instagram.

“Sono veramente felice di come Underwater sia andato al cinema“, ha esordito la Pellegrini, che nella clip si mostra accanto alla sua cagnolina Bianca. Per soddisfare le richieste di alcuni fan – che non hanno avuto modo di vedere la pellicola al cinema -, l’ex nuotatrice ha pensato ad una soluzione che il suo pubblico ha accolto con estremo entusiasmo

“È con grande felicità che vi do questa notizia” – ha proseguito Federica, per poi sganciare la bomba – “Underwater sarà su Prime Video a partire dal 20 gennaio“. Un annuncio, quello della Pellegrini, che ha letteralmente scatenato il delirio nella bacheca del suo post.

“Evviva, grazie Fede!“, “Non vedo l’ora di vederlo“: queste le risposte dei seguaci della Divina, che non avrebbero potuto ricevere notizia più bella dalla loro beniamina.