Aveva solo 20 anni il giovane padre deceduto ieri mattina in un incidente stradale in auto sulla statale 89 tra Apricena e San Severo, in provincia di Foggia.

Un giovane padre di soli 20 anni è morto nella tarda mattinata di ieri in un terribile incidente stradale lungo la statale 89 nel tratto compreso tra Apricena e San Severo, in provincia di Foggia. Il 20enne stava percorrendo la statale alla guida della sua auto, quando improvvisamente il veicolo è uscito dalla carreggiata e, dopo essersi ribaltato, si è schiantato contro un albero. A nulla è valso il tempestivo intervento del personale medico del 118, giunto sul posto insieme alle forze dell’ordine.

Foggia, auto esce di strada e si schianta contro un albero: muore giovane padre di soli 20 anni

Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 13 gennaio, un ragazzo ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla statale 89 tra Apricena e San Severo, comuni della provincia di Foggia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bambina di soli tre anni precipita dal quarto piano e muore

La vittima è Pasquale Marino, 20enne residente a San Severo che da poco era diventato padre. Stando a quanto ricostruito, come riportano alcune testate locali, tra cui la redazione di Foggia Today, il giovane era alla guida della sua una Fiat Punto, quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che è terminato fuori strada in un terreno adiacente alla carreggiata. L’utilitaria si è poi ribaltata e schiantata contro un albero d’ulivo.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Travolto da un’auto mentre attraversa sulle strisce pedonali: morto un 74enne

Sul posto è arrivato lo staff medico del 118, ma per il 20enne era ormai troppo tardi. I sanitari hanno potuto solo constatarne il decesso, che sarebbe sopraggiunto sul colpo dopo l’impatto.

Oltre ai soccorsi, sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Le forze dell’ordine hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire la dinamica e le cause del sinistro.

Sconvolta l’intera comunità di San Severo strettasi al dolore della famiglia del giovane padre. Numerosi i messaggi di cordoglio apparsi sui social nelle scorse ore.