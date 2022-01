Sognano i fan di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli dopo le foto condivise che ritraggono la coppia più affiatata e innamorata che mai in un posto magico

Nonostante i numerosi impegni lavorativi, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli trovano il modo di ritagliarsi del tempo da trascorrere insieme. Lo hanno fatto in concomitanza con il loro anniversario, celebrato lo scorso mese, passando alcuni giorni nella città dell’amore, Parigi. Il ritorno al lavoro dopo le festività non ha tuttavia ostacolato un ulteriore viaggio che i due si erano promessi di vivere insieme. La conduttrice ha portato Pretelli a sciare per la prima volta, documentando il tutto attraverso gli account social.

Giulia Salemi nel suo “posto felice”: con Pierpaolo Pretelli è magia sulla neve

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giulia Salemi (@giuliasalemi)

Una promessa mantenuta che ha portato la coppia in Trentino Alto Adige, dove Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli stanno trascorrendo queste ore. Tra escursioni e attività, l’influencer ha voluto documentare la prima esperienza sulla pista da sci del suo Pierpaolo, che non sembra essersela cavata male. “Dai per essere la prima volta è stato bravo, lo abbiamo catapultato sulla pista“, scrive condividendo un video che lo vede protagonista.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Alessia Marcuzzi torna in televisione: svelato l’accordo

Non sono mancati scatti da sogno che li ritraggono felici e innamorati mentre si scambiano baci e sorrisi. La presentatrice del “GF Vip Party” si è fatta fotografare sulla neve dove non è riuscita a contenere l’entusiasmo. “Il mio posto felice“, scrive, sottolineando quanto la montagna sia uno dei suoi luoghi preferiti.

I due sono pronti a vivere ancora delle ore all’insegna della tranquillità e del divertimento prima di rientrare e immergersi nuovamente nel lavoro. Salemi, reduce dal successo di “Back To School“, continua a dedicarsi alla conduzione del “GF Vip Party” e a nuovi progetti che la vedono coinvolta. Pierpaolo Pretelli correrà invece a Roma, dove è attualmente impegnato con “Domenica In“.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Fedez e Chiara Ferragni in crisi? Il cantante rompe il silenzio, il suo gesto non lascia dubbi

Prima di tornare al dovere la coppia vuole tuttavia godersi ancora qualche momento libero, continuando a vivere assieme nuove esperienze e “prime volte”.