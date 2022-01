Il Volo, Gianluca Ginoble ora pensa solo a lui: la FOTO spiazza i suoi fans

Il Volo: la vita di Gianluca Ginoble si riempie di amore. Il tenore del famoso trio canoro sta vivendo un periodo bellissimo, circondato da moltissimi affetti

Gianluca Ginoble è uno dei cantanti più amati del nostro Paese. Fa parte del famoso trio “Il Volo“, che ha esordito in televisione molti anni fa al programma di Antonella Clerici, “Ti Lascio Una Canzone“. I tre ragazzini spiazzarono tutti con le loro voci, vennero considerati immediatamente dei talenti e infatti dopo il programma la loro carriera prese, letteralmente, il volo. Da lì non si sono più fermati e hanno portato la musica italiana in tutto il mondo, diventando uno dei gruppi del nostro Paese più famoso di sempre.

Il Volo: nella vita di Gianluca Ginoble arriva lui

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Intima eleganza” Paola Di Benedetto completino e décolleté in vasca, in FOTO è straordinaria sensualità

I tre ragazzi, pur giovanissimi, non hanno mai avuto molta dimestichezza con i social e questo li ha aiutati e tenere le loro vite riservate, nonostante la loro ampia notorietà. Certamente non è stato facile perché per molto tempo sono stati tenuti d’occhio da moltissime ragazzine, per non parlare dei paparazzi e tutto il resto, ma alla fine sono riusciti a costruirsi una bolla lontano da tutto e da tutti.

Negli ultimi tempi, però, Gianluca è così felice che ha deciso di condividere con i suoi followers quello che gli sta succedendo. In primo luogo, si è fidanzato con una ragazza adorabile che lo rende felice ogni giorno. Poi, negli ultimi giorni, ha deciso di adottare un meraviglioso gattino che ha rubato il suo cuore fin dal primo momento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Ma sei incinta?”, la FOTO di Giulia Provvedi fa il giro del web e lei sorprende tutti: “Sì…”

Gianluca ha ricevuto tantissimi auguri per il nuovo arrivato in famiglia: i suoi fans sono felici del fatto che, da ora in poi, il cantante conoscerà l’immenso amore che sanno regalare gli animali.