“Ogni maledetta volta”. Soleil Sorge, l’appello disperato: i fans preoccupati

Soleil Sorge si prepara ad affrontare una sfida davvero molto importante: sul suo profilo Instagram è comparso un post con un appello disperato

Soleil Sorge è una delle concorrenti più amate di questa lunga edizione del Grande Fratello Vip. All’interno della casa ha vissuto momenti davvero molto particolari, ma soprattutto un grande amore. Infatti ha stretto un’amicizia davvero importante con l’attore Alex Belli, i loro percorsi sono stati intrecciati per molto tempo, fino a che lui non è stato squalificato per aver infranto le regole anti-covid. Ora che Soleil è da sola nella casa, comincia ad avere delle brutte sensazioni riguardo la sua permanenza nella casa.

Soleil Sorge, l’appello disperato: i fans preoccupati dopo l’ultimo post

Soleil, infatti, comincia a temere di non avere più niente da dare all’interno del programma. Questa sua paura si è concretizzata quando, all’ultimo televoto, non è stata decretata la preferita come sempre. Confidandosi con i suoi compagni, ha fatto notare loro che le cose possono cambiare da un momento all’altro e, adesso che è al televoto, ha davvero paura di poter uscire.

Il suo staff di Instagram ha deciso di mostrarle sostegno facendo un appello disperato al pubblico, chiedendo ai suoi fans anche di invitare amici e parenti a salvarla a questo complicato televoto. Il gioco comincia a farsi veramente duro e questa volta Soleil rischia davvero grosso. Oggi l’influencer ha più che mai bisogno del sostegno di tutte le persone che le vogliono bene, per riacquisire fiducia in se stessa.

I suoi fans si stanno impegnando tantissimo in queste ultime ore per riuscire a salvarla: oltre a volerla vincitrice del programma, vogliono assolutamente che inizi a crederci soprattutto lei.