Le previsioni del meteo per la giornata di venerdì 14 gennaio 2022. Freddo in gran parte d’Italia e nel weekend in arrivo l’anticiclone. Vediamo nel dettaglio cosa ci aspetta

Le previsioni meteo per la giornata odierna non promettono nulla di buono in tutta Italia. Nel weekend invece un anticiclone dovrebbe donare qualche grado in più e temperature più gradevoli.

Dopo una settimana di gelo, vento forte e neve, è in arrivo una nuova ondata di alta pressione. Abbiamo assistito ad un picco di cattivo tempo nella giornata di mercoledì 11 gennaio, dove in alcune Regioni d’Italia è stata diramata l’allerta meteo dalla Protezione Civile.

Rovesci, venti forti e nevicate a bassa quota hanno messo a dura prova da Nord a Sud, con non pochi disagi.

Oggi farà freddo ma nel fine settimana tempo bello un po’ ovunque

Già da questa sera il clima sarà più mite e le temperature meno rigide specie nelle Regioni del Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna che seppur accarezzate da una tenue nebbia durante il weekend saranno libere da ogni foschia. La giornata odierna sarà bella e splenderà il sole così come in tutto il Paese.

Durante il fine settimana le temperature saliranno di qualche grado e le giornate saranno molto piacevoli da Nord a Sud. Probabilmente si farà eccezione solo per la Sardegna dove la forte umidità degli appennini del Centro renderà il cielo cupo e nuvoloso.

Per quanto riguarda le altre Regioni del Paese, la situazione sarà abbastanza stabile, i venti si attenueranno così come le mareggiate.

L’anticiclone che colpirà l’Italia è di natura sub tropicale, proviene dall’arcipelago atlantico delle Azzorre, arriverà in Europa e si abbatterà principalmente in Inghilterra, Francia ed Italia Settentrionale. Finalmente dopo tanto gelo un po’ di piacevole tepore, ma non bisogna cantar vittoria. L’inverno non è ancora finito e potrebbe cambiare tutto da un momento all’altro.

