Miriam Leone, l'annuncio a sorpresa: "Volevo condividere con voi qualcosa di interessante..." - FOTO

Miriam Leone su Instagram interagisce con i suoi fan e si lascia andare a un annuncio che spiazza tutti e strappa un sorriso

Miriam Leone si è ormai consacrata da tempo come una delle attrici principali di questi anni. La seducente siciliana, fin dal suo debutto nel mondo dello spettacolo, si è imposta come un’icona assoluta di fascino e sensualità mediterranee.

37 anni ad aprile, dal 2008, anno in cui è stata nominata Miss Italia, ha vissuto una costante ascesa nel mondo dello spettacolo. E’ di certo una delle Miss che maggiormente è rimasta nel cuore degli italiani, anche grazie alle sue interpretazioni sul piccolo e sul grande schermo.

La fama assoluta è giunta con la trilogia ‘1992‘, ‘1993‘ e ‘1994‘, cui hanno fatto seguito altri film di grande rilievo, come ‘Il testimone invisibile‘, ‘L’amore a domicilio‘ e l’ultimo ‘Diabolik‘, in cui si è messa in mostra nei panni di una conturbante Eva Kant.

Non è finita qui, perché il mese prossimo Miriam tornerà nelle sale cinematografiche con ‘Corro da te’, film interpretato da protagonista insieme a Pierfrancesco Favino.

Miriam Leone, una giornata davvero particolare: “Ecco cosa volevo dirvi oggi”

Gli impegni di Miriam non finiscono mai e quest’oggi, in un breve momento di pausa, la splendida catanese ricorda a tutti i suoi fan nelle storie su Instagram l’appuntamento al cinema che abbiamo appena ricordato.

Mentre attendeva di tornare sul set per girare una nuova scena, inoltre, Miriam ha rilasciato un annuncio che ha colto tutti un po’ di sorpresa:

Volevo condividere con voi il fatto che oggi questa mascherina mi tira dietro le orecchie…interessante, vero?

In chiusura, una risata per strappare un momento di simpatia e di ilarità ai fan. Miriam conosce l’importanza di non prendersi troppo sul serio e di staccare la spina ogni tanto.