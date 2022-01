Miriam Leone, la scollatura è troppo profonda. La FOTO va “oltre ogni limite”

Miriam Leone, piovono apprezzamenti per l’ex Miss Italia più amata: la foto, a detta dei fan, avrebbe superato ogni limite!

“Miss Italia” è solo un lontano ricordo per la splendida Miriam Leone. La siciliana, che ad aprile spegnerà 37 candeline, ha infatti avviato una brillante carriera come attrice, che l’ha portata a ricoprire i ruoli più disparati. Da quello di nobildonna in “La dama velata “(2015), a quello dell’ammaliante Veronica Castello nella serie televisiva “1994”.

Da qualche settimana, la Leone è al cinema con “Diabolik”, l’ultimo capolavoro dei Manetti Bros in cui l’attrice interpreta il ruolo di Eva Kant. E proprio a quest’ultima pellicola appartiene lo scatto che Miriam ha da poco pubblicato su Instagram. La scollatura della Leone, come i fan non hanno mancato di sottolineare, “va oltre ogni limite“.

