Pago e Miriana Trevisan, tutta la verità sulla rottura: “Sono dovuti intervenire gli avvocati, non c’era altra scelta…”

La coppia è stata sposata per ben due volte ma quali sono stati i reali motivi della fine del loro matrimonio? Finalmente tutta la verità.

Miriana Trevisan e Pacifico Settembre, in arte Pago, hanno vissuto un’intensa storia d’amore. I due si sono sposati nel 2003 e il divorzio definitivo è arrivato nel 2013, tuttavia nel corso della loro relazione si sono sposati ben due volte.

Hanno un figlio, di nome Nicola e ad oggi i loro rapporti sono idilliaci. Ma non sempre è stato così. Vi sveliamo i motivi della loro rottura e le difficoltà che i due personaggi hanno vissuto per il fallimento del loro matrimonio.

Miriana e Pago: tutta la verità

In un’intervista di Miriana Trevisan ai microfoni di Caterina Balivo, nel salotto di Rai uno ”Vieni da me”, ha svelato le ragioni per le quali il suo matrimonio è giunto al capolinea.

Tra di loro erano venute alla luce differenze inconciliabili, modi di fare e di ragionare che li hanno portati ad allontanarsi fino alla rottura definitiva.

Inoltre all’interno della casa del ”Grande Fratello Vip” ha raccontato di come lei si annoiasse insieme a Pago, stesse motivazioni che aveva dato anche l’altra ex del cantante Serena Enardu.

”Siamo molto diversi, io il giorno e lui la notte. Il nostro matrimonio è finito per le differenze caratteriali. Ma sono contenta di aver avuto un bambino con lui, è un padre meraviglioso. Per lui provo stima e affetto, nessun rancore”, aveva aggiunto Miriana Trevisan a proposito della separazione con il suo ex marito.

Nonostante ora tra i due ci sia profonda stima e affetto reciproco, inizialmente il loro rapporto è stato messo a dura prova tanto che sono dovuti intervenire i legali poiché la situazione tra loro era diventata ingestibile. Dunque, è bello sapere che oggi riescono a mantenere un ottimo rapporto anche se è definitivamente finita, soprattutto per il bene di loro figlio Nicola.