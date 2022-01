Paola Barale e la bellezza dei colori: più serena che mai manda a tutti un caloroso saluto e la buonanotte conquista

Paola Barale è pronta a cambiare vita, in tutti i sensi. La nota presentatrice che manca da un po’ dalla tv, è nel pieno del suo trasloco ma tutto questo le mette molta allegria. Vuole voltare pagina e prendere tutto ciò che di buono e bello le nuove avventure portano con sé.

Lo ha raccontato sui social e anche a “Verissimo” dove è stata ospite di Silvia Toffanin. Con lei si è lasciata andare anche ad alcune confessioni sul passato andando a bomba sugli ex, Gianni Sperti e Raz Degan.

La Barale, senza andare nello specifico, ha raccontato che né uno e né l’altro sono stati leali con lei ecco perché con nessuno di loro ha pensato di mettere al mondo un figlio. E alla domanda se siano o meno rimasti amici, la sosia di Madonna ha risposto no.

Paola Barale, la buonanotte ed il mondo a colori: le FOTO

La nuova casa di Paola Barale prende forma e così con delicatezza lei ce ne propone un piccolo angolino, quello della notte e riservato ai colori. Paola si mostra in pigiama, a fine sera, consegnando una riflessione che è piaciuta molto ai suoi follower.

“Ho sempre preferito pensare a colori 🌈 e voi? #Colorful” ha chiesto a tutti su Instagram. E proprio nel pieno del mood indossa un pigiama tutto colorato, maglia fucsia e pantaloni con disegni differenti sulle due gambe.

Striscia davanti e pois dietro gialli e rosa per la sinistra, blu, giallo, rosa e nero per la destra. Calzini a vista nelle ciabatte super trendy in gomma ed un caleidoscopio di colori che le illumina il volto.

Paola si siede a terra, riflette, forse al futuro, e fa il pieno di like per la sua bellezza ma anche per la sua autenticità e schiettezza che in tutti questi anni non sono mai venuti meno. “Tu sei sempre stata il colore della luce ❤️” le dice una sua follower.