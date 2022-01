Pier Silvio Berlusconi capovolge tutto e punta su di lei: dopo 14 anni il riscatto

Pier Silvio Berlusconi rinnova e aggiorna: per Italia 1 ed il grande ritorno ha scelto il nome che nessuno si aspettava

Pier Silvio Berlusconi è continuamente al lavoro per promuovere una televisione, non a pagamento, che sia sempre più attraente per il pubblico a casa e dunque variegata, nuova ed in continuo aggiornamento.

Proprio per questo non lascia mai che un format possa sedimentarsi troppo su sé stesso, a parte qualche rara occasione di successo. Abbraccia le mode, le tendenze ma anche le richieste del pubblico.

Certamente Mediaset sta puntando molto sui reality, primo tra tutti il “Grande Fratello Vip”, programma lunghissimo che cederà il posto poi a “L’Isola dei famosi” ritrovando la conduzione di Ilary Blasi. Oltre a questo ce n’è un altro che tornerà a grande richiesta e per il quale proprio l’ad del Biscione ha capovolto tutto.

Pier Silvio Berlusconi ha scelto: sarà proprio lei a farlo

“La pupa e il secchione” tornerà presto su Italia 1 e per questo programma Pier Silvio Berlusconi ha capovolto davvero tutto. Si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci di una conduzione di Barbara D’Urso. L’indiscrezione lanciata da Dagospia trova diverse conferme da parte di siti che in fatto di tv sono sempre in pole position come TvBlog e Davide Maggio.

Il compagno di Silvia Toffanin vorrebbe puntare tutto su Barbara D’Urso, forse una ricompensa dopo la sua pazienza per via del taglio dei suoi programmi. In questo modo, la conduttrice, avrebbe dopo ben 14 anni il suo riscatto.

Nel 2010, anno in cui andò in onda la seconda edizione de “La pupa e il secchione”, tra i papabili nomi per la sostituzione di Federica Panicucci ci fu anche quello di Barbarella che alla fine però non la spuntò. Al fianco del riconfermato Enrico Papi arrivò Paola Barale.

Oggi, invece, pare essere proprio lei la regina del reality che secondo TvBlog potrebbe condurre insieme a Piero Chiambretti. Si formerebbe così una coppia inedita che potrebbe suscitare molta curiosità nel pubblico.

La conferma su Barbara D’Urso è arrivata nelle ultime ore da una voce sua amica. Si tratta di Cristiano Malgioglio che proprio a TvBlog ha ammesso di essere stato contattato da Mediaser per prendere parte a “La pupa e il secchione” ma che non ci sarà per altri impegni già presi che non gli permettono di conciliare le cose.

“Ringrazio di cuore Mediaset e Barbara per l’invito, ma come ho detto ho altri progetti nel mio futuro professionale. In bocca al lupo a chi lo farà” ha precisato l’artista svelando a tutti la conferma che si attendeva.