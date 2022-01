Primark in Italia: svelata la data di apertura dello store

Primark si prepara ad aprire al Centro Commerciale Campania: dopo diversi anni, sono finalmente in corso i lavori per l’apertura dello store più atteso di sempre

Dopo anni di attesa, sta finalmente per arrivare in Campania lo store più atteso di sempre: Primark. In molti cominciavano a pensare che non sarebbe mai arrivato in Italia, invece piano piano ha cominciato ad aprire anche in grandi metropolitane del nostro Paese. Dopo diverse aperture, sono stati in molti a richiedere lo store anche in Campania, e finalmente stanno per essere accontentati: a Maricanise, in provincia di Caserta, lo store sta per aprire all’interno del famoso Centro Commerciale Campania.

Primark apre in Campania: tutto ciò che c’è da sapere sull’apertura

Come mai lo store ha riscosso così tanto successo in tutto il mondo? Be’, chiaramente per il rapporto qualità prezzo che ha attratto moltissime persone. Infatti, all’interno del grande magazzino, è possibile trovare ogni tipo di prodotto ad un costo decisamente minimo.

Sono presenti anche tantissimi brand importanti come la Disney, Harry Potter e anche molti altri. I prodotti all’interno del negozio sono davvero molto interessanti e per il centro commerciale di Marcianise questa apertura sarà una vera e propria opportunità.

Doveva aprire lo scorso anno, ma a causa del covid è stato tutto rimandato. Al posto dello store, per un po’ di tempo è stato presente il centro vaccinale. Ad oggi sono ripartiti i lavori, speravano di farcela per gennaio ma probabilmente aprirà in primavera, ad aprile.

Una cosa però è certa: entro la fine del 2022, all’interno del Centro Commerciale Campania situato a Marcianise, sorgerà lo store più atteso di sempre.