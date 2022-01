“Storie italiane”, Eleonora Daniele scoppia a ridere in diretta : il motivo è clamoroso

A “Storie italiane” Eleonora Daniele ricorda David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo, cosa è successo durante la puntata

E’ andata in onda una nuova puntata di “Storie italiane“, programma di attualità e cronaca condotto da Eleonora Daniele ogni mattina in diretta su Rai1. In occasione dei funerali di Stato di David Sassoli, giornalista e presidente del Parlamento Europeo, la presentatrice gli ha dedicato una parte dell’appuntamento di Venerdì 14 gennaio.

In collegamento, Massimo Bernardini, giornalista, ha voluto parlare e raccontare qualche aneddoto sul collega David Sassoli.

“Storie italiane”, la battuta di Eleonora Daniele su Bernardini

Massimo Bernardini ha rilasciato parole importanti su David Sassoli affermando che nonostante la sua grandezza, il Paese solo in questa settimana ha parlato della sua figura. “In realtà non era così popolare – ha spiegato – lo è diventato in questi giorni secondo me”.

Poi l’attenzione si sposta sul “Tv talk” di Bernardini che come ogni anno sta facendo il pieno di ascolti, per l’occasione la Daniele e gli autori hanno preparato degli spezzoni riguardanti la carriera del giornalista che hanno scaturito qualche battuta di troppo e tante risate in studio.

Finita la prima clip che ha mandato in onda alcune parti di “Il grande talk” del 2002, la conduttrice non ha potuto fare a meno di scherzare con l’ospite in collegamento affermando: “Allora Max era il 2002, ti guardavo imperterrito mentre tu guardavi te stesso diciannove anni fa – poi aggiunge – è una grande emozione riguardarsi”.

Bernardini però lancia una riflessione al riguardo e si lascia andare alla commozione: “Sai la cosa che mi colpisce di più e di cui sono più fiero è guardare quelle facce di ragazzi che ci sono lì, perché alcuni oggi popolano le redazioni televisive di Rai, Mediaset, La7”.

Il programma è poi continuato con altre clip e tanti ricordi del giornalista che ha poi ricordato l’appuntamento del 15 gennaio 2022 con “Tv Show“.