Ursula Corberò, la dedica più dolce del mondo: “Sei il mio re, il mio tutto” – FOTO

Ursula Corberò in una dedica davvero speciale sui social, la celebre attrice della Casa di Carta apre il suo cuore come mai prima d’ora

Ursula Corberò è ormai una delle attrici di maggior fama a livello internazionale. La 32enne spagnola è diventata celebre già da qualche anno, con la sua interpretazione ne ‘La Casa di Carta’, di cui è stata protagonista in tutte le stagioni.

Il personaggio di Tokyo, la rapinatrice istintiva e impulsiva ma anche capace di grandi slanci di cuore, ha conquistato tutti. Inevitabile rimanere senza fiato, oltretutto, di fronte alla grande sensualità di Ursula, che già nei primi episodi della serie ha regalato immagini memorabili ai suoi tanti fan.

Su Instagram, grazie alla popolare serie di Netflix, i suoi numeri fanno impressione: Ursula sfiora ormai i 25 milioni di followers, una cifra che la mette nel gotha assoluto a livello di social network. E manco a dirlo, non sono certo rari gli scatti in cui mette in mostra tutto il suo fascino e continua a fare strage di cuori.

Ursula Corberò, ecco la persona per lei più importante di tutte: il messaggio che colpisce al cuore

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita)

Come nel personaggio impersonato nella fiction, anche nella vita reale Ursula si lascia andare, di quando in quando, a momenti di tenerezza, aprendo il suo cuore. E così, ecco la dedica speciale per il suo fidanzato, Chino Darin.

Lei e l’attore argentino si sono conosciuti sul set della serie spagnola ‘L’ambasciata’, nel 2016. E’ stato praticamente amore a prima vista e da allora sono inseparabili. Un sentimento forte li unisce, come dimostrano le parole di Ursula, che gli fa così gli auguri per il suo 33esimo compleanno: “Buon compleanno mio re, mia religione, mio tutto“.

Chino e Ursula sono a propria volta diventati una coppia amatissima dai followers e infatti sono molteplici i like e i commenti di incoraggiamento.