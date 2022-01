Veronica Gentili come non l’avete mai vista: super sportiva con scarponi e bastoni da montagna. Divina! – FOTO

Una gita fuori porta per la conduttrice che si è mostrata in un carosello di foto decisamente inedite di lei ad alta quota in abbigliamento da trekking.

Siamo abituati a vederla sempre impeccabile nei suoi tailleur rigorosi dalla foggia maschile mentre conduce con estrema professionalità e trasparenza i programmi “Controcorrente” o “Stasera Italia Weekend” su Rete 4.

Ieri però Veronica Gentili ha deciso di aprire le porte della sua intimità e far sbirciare dentro i fan curiosi di conoscerla meglio oltre gli show che conduce con regolarità tutte le settimane. Vediamo cos’ha condiviso e dove si trovava.

Veronica Gentili sublime cattura i fan, tutti esterrefatti dal suo magnetismo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Gentili (@veronicagentili)

Il carosello che è apparso nell’ultimo post Instagram della Gentili, racchiude quanto di meglio è stato vissuto da lei e le sue due accompagnatrici in questo trekking in alta quota (probabilmente sul Monte Gennaro nel Lazio come azzarda qualche fan).

Accanto a lei la truccatrice Francesca Giulini, e l’hair stylist e make up artist Lena Bantoula, braccio destro e sinistro di Veronica prima e durante le varie messe in onda in tv. Come vediamo negli scatti, c’è stata una levataccia molto presto la mattina per dirigersi in auto, ancora con il buio, verso la meta e procedere con la scalata del monte in mezzo ai pascoli e alla neve.

Veronica in versione atletica piace molti ai follower che l’hanno riempita di complimenti estasiati per questa sua versione inedita e le foto che descrivono un momento privato della sua vita fuori dalle telecamere.

“Molto bello vederla in questa veste privata e sportiva, complimenti 🙌”, “Grande Vero!! Top 👏🔥❤️”, “Stai andando controcorrente 😅”, “Posso unirmi a voi? 😜”, “Ah! brava, ti facevo più pantofolaio e salottiera”, “Riesci a stare senza David Parenzo oppure Cecchi Paone …. Dove sta Pregliasco?”.