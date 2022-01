Amici 20, il momento verità in cui Deddy e Rosa si sono lasciati: “Sei arrabbiata…?” – il VIDEO integrale

Ecco il video verità che incastra i protagonisti di Amici 20, Daddy e Rosa protagonisti di una triste separazione: i dettagli.

Chi ha assistito dal primo all’ultimo minuto le avventure di Amici 20 sa benissimo come è andata a finire. Maria De Filippi ha regalato un’altra scorpacciata di emozioni condivise con i protagonisti in studio e a casa.

Al momento del verdetto finale hanno gioito i due eterni innamorati, Giulia Stabile e Sangiovanni, rispettivamente prima e secondo. Insomma si è trattato di un reality show dalle infinite emozioni che ha coinvolto il pubblico a 360 gradi.

Tra gli amori nati all’interno della casetta più famosa d’Italia si può annoverare oltre ai due primi classificati, anche quello di Daddy e Rosa. Quest’ultima è stata costretta ad ‘abdicare’ nei confronti del compagno, eliminato poi nelle fasi finali del “Serale”.

Il destino della coppia non ha però riservato un lieto fine come nel caso dei vincitori, ancora tutt’oggi innamoratissimi. Andiamo a vedere nello specifico il video integrale che incastra i due cantanti della scorsa edizione

Amici 20, Daddy e Rosa si lasciano: ecco il VIDEO della separazione

Per chi non riesce ancora oggi a spiegarsi, tra gli appassionati di Amici, il motivo per cui Daddy e Rosa si sono lasciati, vedendo questo video può considerare sciolti tutti i nodi e le perplessità sulla fine di un rapporto già sul viale del tramonto.

Accade tutto in un momento della diretta pomeridiana dove Maria De Filippi lancia sui maxischermi dello studio una videoclip che tenta di smascherare i “maschioni” di casa ammaliati dalla bellezza di Gaia.

Durante lo scorrimento del video si nota l’ingresso di Rosa all’interno della casetta, mentre i tre dell'”Ave Maria” discutono di Gaia. “Ciao Rosa…” saluta Daddy prima di ottenere una risposta fredda e glaciale, girata di spalle.

“Cosa c’è sei arrabbiata che mi rispondi così…?” tuona il cantante della “Squadra Blu”: e silenzio fu! In realtà Rosa era infastidita dal fatto che Daddy, qualche giorno prima era andato a sbirciare la privacy nella camera di Gaia, alimentando le gelosie.

Da quel momento in poi tra i due non c’è stato più verso di riprendere il rapporto, fino a quando si son detti definitivamente addio nel “out out” della carta roteante che è valsa l’eliminazione di Rosa.