Anna Tatangelo vuole farlo ma Livio dice no: “Ma cosa fai con quelle mani?”. Nel VIDEO la reazione inaspettata

Anna Tatangelo decide di farlo e chiede a Livio di unirsi alla festa, il cantante è stanco e vuole riposare. Quello che succede ha dell’incredibile.

Finalmente un po’ di serenità per Anna Tatangelo, l’ex compagna del cantante Gigi D’Alessio dal quale si è separata qualche tempo fa. Dopo un lungo periodo di tira e molla i due artisti hanno deciso di lasciarsi per sempre, ad unirli è solo il piccolo Andrea, nato in un momento davvero felice della loro relazione.

Gigi D’Alessio è prontissimo a fare il papà per la quinta volta, da più di un anno ha una relazione con la 28enne napoletana Denise Esposito, nonostante la notevole differenza di età i due si amano tantissimo e sono pronti a moltiplicare il bene per il nuovo nascituro.

La vicenda su Gigi e Denise ha fatto molto discutere, soprattutto perché Anna Tatangelo avrebbe scoperto mediante un’intervista che il suo ex compagno (con il quale sperava di riallacciare i rapporti) stesse con un’altra donna.

Il triangolo amoroso fatto di botta e risposta anche social è durante un po’, fin quando anche Anna non ha trovato l’amore in Livio Cori , attore, cantautore e cantante che aveva collaborato con la Tatangelo durante lo scorso Sanremo.

Oggi Anna è una donna rinata, è sorridente, felice e desiderosa di affrontare la vita con grinta e passione. Nell’ultimo periodo la cantante ha anche esordito su Canale 5 come conduttrice riscuotendo un notevole successo.

Anna è decisa a farlo ma Livio no… sui social è il finimondo

I due cantanti fanno divertire gli utenti sui social, in rete circola un video Tik Tok postato dalla stessa Anna sul suo profilo. Insieme interpretano un trend molto di moda, dove un componente della coppia incita l’altro ad uscire per divertirsi e far baldoria, ma l’ambiente confortevole di casa è troppo piacevole e quindi non se ne fa niente.

In moltissimi si sono sbalorditi nel vedere la Tatangelo che ancheggia, fa l’occhiolino e si mordicchia la lingua. Livio invece è a letto con le mani in faccia in segno di rassegnazione. Sembra una vera scenetta alla Sandra e Raimondo Vianello dei tempi moderni.

In milioni hanno commentato il simpatico siparietto, qualcuno scrive “Sei così vogliosa di uscire? Stai a casa che fa freddo!” a modi consiglio per la cantante. Un altro scrive: “Ma cosa fai con quelle mani?”, dal momento che la cantante esulta per simulare la baldoria.

Una marea di emoticon hanno colorato le fila interminabili di commenti, questa nuova versione di Anna e Livio è piaciuta moltissimo e tutti aspettano il prossimo video.