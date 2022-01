Antonella Mosetti completamente senza veli lascia poco spazio all’immaginazione. Curve scolpite in primo piano: la showgirl sbalordisce i fan

In molti ricordano l’esordio di Antonella Mosetti a “Non è la Rai“, quando con la sua giovanissima spontaneità partecipava a due stagioni del noto programma. Era il ’93, e sfoggiando una lunga frangia sui capelli scuri ha conquistato il pubblico, tanto che successivamente continua il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

Prima prendendo parte al corpo di ballo di “Ciao Darwin“, poi alla conduzione di “Paperissima Sprint” al fianco di Mike Bongiorno, la carriera della showgirl spicca il volo. Approda sulla Rai presentando insieme a Massimo Giletti “Casa Raiuno“, e sulla stessa rete ricopre il ruolo di prima ballerina per “Quelli che il calcio…“.

Dopo alcuni anni trascorsi lontana dai riflettori, nel 2016 partecipa alla prima edizione del “Grande Fratello Vip” in compagnia della figlia Asia. Ma è sui social che si concentra principalmente l’attività professionale di Antonella Mosetti, dove totalizza un clamoroso successo.

In particolare su Only Fans, piattaforma creata su abbonamento, che prevede un guadagno dalla sottoscrizione degli utenti che visionano contenuti privi di censure. La sensualità è una caratteristica innegabile della showgirl, sprigionata attraverso contenuti decisamente disinibiti. Questa volta l’attenzione del web si concentra sul suo profilo Instagram, dove completamente senza veli sconvolge i fan.

Antonella Mosetti, 46 anni e non sentirli

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Antonella Mosetti (@antonellamosetti)

Un Hashtag in particolare dei quattro che accompagnano l’ultimo post esplosivo di Antonella Mosetti lascia interdetto lo spettatore. Un numero, “46“, che è tutto fuorchè casuale: l’età della showgirl non solo sorprende, ma impone attimi di incredulità.

Indossa un intimo assolutamente rivelatore, dalle paillettes sui toni dell’argento, che illumina la strepitosa silhouette della showgirl, della quale si ammira la totale visuale. Tonico, scolpito e dalle curve pronunciate, il suo fisico non ha bisogno di trucchi per apparire nella massima perfezione, investendo Instagram di sensualità.

Per ultimare la tentazione irresistibile, aggiunge al “look” provocante un paio di décolleté in vernice nera, sfoggiando come accessorio la riccia chioma corvina che ricade sulla schiena scoperta.

Incanta ulteriormente i fan con il suo caratteristico sorriso ed i commenti non si fanno attendere: “Che spettacolo“, “Super Stellare“, “Sei bellissima“, “Da urlo“.