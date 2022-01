Belen è stata tradita? Arriva la confessione sconvolgente della showgirl

Sembra che Belen abbia confermato di essere stata tradita, non solo in passato ma anche oggi. La modella ironizza: “tutti hanno le corna”.

Belen Rodriguez, classe ’84, è una modella argentina, originaria di Buenos Aires. La sua carriera da modella inizia in Argentina e continua in Italia, dove si consolida. Dopo aver partecipato a molteplici programmi televisivi e aver debuttato in piccoli ruoli anche al cinema, la sua carriera diventa molto più ampia e diversificata: conduttrice, attrice, imprenditrice. Insieme a Cecilia Rodriguez investe su un brand, Imperfect, la cui linea è ideata dalle due sorelle e il cui nome va proprio contro quell’idea di perfezione che Belen ha sempre rappresentato per le ragazze della sua età.

Belen si lascia andare a forti dichiarazioni: “le riavrò sicuramente”.

Nonostante la sua ammirabile bellezza, Belen non è esclusa da tradimenti, amori finiti male e frustrazione, tutte quelle cose che possono accadere a qualsiasi ragazza. In alcune stories che l’amica Patrizia Griffini ha pubblicato sui social, la showgirl afferma con fermezza che nessuno si salva dalle ‘corna’. Dunque nessuno sfugge al tradimento, neanche la ragazza più bella e più ricca, stessa cosa vale per gli uomini.

Patrizia afferma: “anche Belen ha scelto le mie corna“. La showgirl prontamente risponde che lei ha delle corna tutte sue. La Griffini interdetta: “le hai avute…“. Effettivamente possiamo ricordarci delle corna fatte da Stefano De Martino, il quale sembra aver avuto una relazione clandestina in passato alle spalle della compagna Rodriguez. Ma forse, guardando alle attuali condizioni della relazione tra Belen e Antonino Spinalbese, anche quest’ultimo potrebbe aver tradito la bellissima modella.

La Rodriguez conclude dicendo con ilarità: “Le riavrò sicuramente… dalle corna non si salva nessuno”. Insomma la ragazza è assolutamente convinta che non sfuggirà dai tradimenti neanche in futuro.

Ad oggi non si sa che fine abbia fatto Antonino Spinalbese, fidanzato di Belen, nonché padre della secondogenita Luna Marì. Da un po’ di tempo non si appare sui social della modella, che invece sembra molto indaffarata tra figli e lavoro.