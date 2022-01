Zia Bene è sempre un vulcano in eruzione quando si parla di novità da proporre alla sua community Instagram. Cos’ha escogitato di nuovo?

Il nuovo anno per lei è cominciato alla grandissima con tante nuove idee in programma per la sua nutrita community social che la segue con grande entusiasmo sia su Instagram che su YouTube.

Benedetta Parodi ieri ha così comunicato la prima novità saliente per i fan direttamente con un post Instagram che in poche ore ha ottenuto centinaia di messaggi super entusiasti per la sua idea strabiliante.

“Ma non eravamo a dieta, Bene?!?😮😂🙈”, “Bravissima complimenti 😀”, “Mio marito impazzisce!!!! Non diciamoglielo?!!!! I dolci non sono il mio forte……😢”. Di cosa di tratta? Scopriamo subito.

Benedetta Parodi inaugura un nuovo format sui suoi canali. Fan impazziti

Nel post la vediamo mentre ammicca alla fotocamera con un occhio coperto da un Pastel de nata, dolcetto di origine portoghese conosciuto anche come Pastel de Belém. Si tratta di una specialità diffusa non solo in Portogallo, e nella sua capitale Lisbona, ma anche in Sudafrica e Sud America.

Lo ha fatto per dare un annuncio davvero epico, ogni mercoledì a partire da ieri, sarà disponibile per tutti quelli che amano i dolci una nuova rubrica dal titolo esplicativo:

“#MercoleDolce una novità sui miei social! Infatti da oggi, ogni mercoledì posterò un nuovo video di una ricetta dolce solo per voi! Partiamo con i Pastel de nata, una delizia che arriva dal Portogallo”.

Bene spiega che sono delle “piccole tortine di sfoglia farcite con una crema speciale che durante la cottura in forno crea un goloso strato caramellato che caratterizza questi dolcetti molto semplici da realizzare”.

Un successone immediato visto che la pagina YouTube dove è disponibile la video ricetta completa ha già ottenuto più di 5mila visualizzazioni in meno di 15 ore. Un altro assist per la cuoca volto storico della tv.