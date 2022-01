Cecilia Rodriguez ha superato sé stessa: si è mostrata su Instagram con indosso un tubino nero super sexy che ha sfoggiato durante un soggiorno in Trentino. I suoi followers sono andati letteralmente fuori di testa… e le fashioniste lo stanno già cercando!

Un vestito nero, per l’esattezza un tubino nero, non passa mai di moda e non è mai fuori luogo. Lo dimostra Cecilia Rodriguez con gli scatti postati su Instagram che ritraggono il suo fiabesco soggiorno in Trentino.

Che sia di velluto, di raso, con o senza spacco, cut out o drappeggiato, con l’abito nero non si sbaglia mai. Checu ne ha scelto uno assolutamente incantevole e lo ha sfoggiato lunedì 10 gennaio.

La it-girl ha deliziato i suoi follower ben due volte durante l’inizio di questa settimana: la prima, mostrando sublimi panorami invernali che vedono protagoniste le montagne innevate; la seconda, mostrando quel che è diventato il must-have più desiderato del momento.

Cecilia Rodriguez e il tubino nero al primo posto in tutte le nostre wish list: incantevole!

Lo scatto, che riporta in didascalia le sue iniziali e quelle dei suoi due cagnolini, la vede posare con disinvoltura in una stanza del resort di lusso Ravelli Hotel.

Molto probabilmente l’influencer è stata fotografata da Ignazio Moser.

Ancora non sono state smentite le voci su una presunta gravidanza della coppia italo-argentina. Mentre attendiamo di avere eventuali conferme, è impossibile non spostare il focus sul meraviglioso abito che indossa Cecilia.

La più piccola di casa Rodriguez mostra con fierezza questo abito corto che le avvolge il corpo fino al ginocchio, pur non stringendo.

E’ realizzato in tessuto stretch, quindi molto confortevole, ed è estremamente versatile. Facilissimo da indossare, ognuna di noi dovrebbe averne uno nel guardaroba.

Cechu l’ha abbinato a delle pump color crema con il fiocco e cinturino gioiello ton sur ton con lo smalto. A completare l’immagine c’è la frangia sul viso che rende il suo sguardo profondo ed ipnotico.

Che dire, la bellissima argentina ha dato un volto al concetto di perfezione invernale.