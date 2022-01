Classifica FIMI, il giovane artista batte il colosso e conquista l’intero podio

La classifica FIMI di questa settimana si rivoluziona e vede il giovane artista dominare il podio degli album e dei singoli. Ecco di chi si tratta

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) pubblica la classifica degli album, dei singoli e dei vinili più venduti e ascoltati degli ultimi sette giorni. L’accurata analisi dei dati raccolti ha portato a un risultato davvero straordinario per un giovane artista che con il suo primo album è riuscito a battere la concorrenza. Dopo diverse settimane Marracash perde la prima posizione e lascia spazio al rapper e produttore Sick Luke.

Sick Luke domina la classifica FIMI: il podio è tutto suo

Con il nuovo album “Noi, Loro, Gli Altri” Marracash ha mantenuto per diverse settimane la prima posizione nella classifica FIMI. Quella di questa settimana lo vede scendere al secondo posto, seguito da Blanco con “Blu Celeste“. Al primo posto debutta Sick Luke con il progetto discografico “X2” che lo vede trionfare anche tra i vinili.

“Ho fatto un album basandomi su quello che piaceva a me, senza pensare alle classifiche o nient’altro. Avevo solo bisogno di sfogarmi e far sentire a tutti quello che avevo dentro“, scrive il rapper e produttore in un post in cui ringrazia per il supporto ricevuto.

Sick Luke è riuscito in un’ulteriore straordinaria impresa, che solo pochi altri sono stati in grado di replicare. Con tre brani del suo nuovo album occupa infatti l’intero podio dei singoli più venduti della settimana. Al primo posto troviamo “Solite Pare“, realizzato insieme a Tha Supreme e Sfera Ebbasta, in seconda posizione il brano “Dream Team” che vede la collaborazione di Shiva, Capo Plaza, Tedua e Pyrex. Infine sul gradino più basso del podio il brano “Falena“, pubblicato insieme a Franco126, Coez e Ketama126.

“Volevo creare un album che, non appena messo play, vi trasportasse in un mondo fuori da quello in cui viviamo, qualcosa che potesse far soddisfare tutti gli stati d’animo“, scrive il produttore. Stando ai risultati ottenuti a distanza di una sola settimana dalla sua uscita sembra esserci pienamente riuscito.

La classifica FIMI di questa settimana ha portato non poche sorprese, ma cosa accadrà tra sette giorni? Tutto dipenderà dalle vendite delle nuove uscite che potrebbero andare a stravolgere nuovamente il podio.