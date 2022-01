Violento scontro in autostrada per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. Ecco cosa è accaduto e quali sono le sue condizioni al momento

Momenti di terrore per l’ex re dei paparazzi Fabrizio Corona che, nella giornata di venerdì, è stato coinvolto in un violento incidente stradale in autostrada. L’incidente è avvenuto sull’autostrada del Sole (A1), all’altezza di Castelfranco Emilia, provincia di Modena. Altri passeggeri erano presenti all’interno dell’auto insieme a Fabrizio. Secondo una prima ricostruzione delle dinamiche dell’incidente, Corona stava viaggiando a bordo dell’auto, con altri passeggeri, verso Milano, quando all’altezza del chilometro 176 l’auto si è schiantata contro un altro mezzo.

Fabrizio Corona coinvolto in un incidente stradale, ecco cosa è accaduto

Non è ancora ben chiaro quale sia stata la causa dell’incidente, se si è trattato di una distrazione o magari un malore del conducente. La polizia stradale di Modena Nord è subito intervenuta sul luogo dell’incidente. Il traffico è stato deviato per permettere la messa in sicurezza dei veicoli coinvolti e dei passeggeri, sono stati effettuati i dovuti rilievi utili per ricostruire le dinamiche dello schianto.

Fortunatamente nessuno ha riportato danni. Nessuno è rimasto feriti, nè i passeggeri presenti sulla macchina con Fabrizio, nè lui stesso e neanche i passeggeri dell’auto con cui è avvenuto lo scontro. Solo una grande paura che ha scosso tutti e l’ex re dei paparazzi in particolare. Una volta terminati i rilievi della polizia stradale, le due auto sono state lasciate andare, libere di riprendere il proprio viaggio in tranquillità

Tutto è bene quel che finisce bene insomma. Fabrizio Corona negli ultimi tempi è stato coinvolto dallo scandalo lanciato dal concorrente del Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis che avrebbe affermato di aver avuto un flirt col fotografo. Adesso torna a far parlare di sè e a far preoccupare tutti i suoi fan.