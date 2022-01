Federica Nargi ha condiviso uno scatto mostruoso sui social network: la showgirl va in giro senza reggiseno e mette in mostra il suo davanzale.

Federica Nargi è una delle showgirl più amate e seguite dagli italiani. La nativa di Roma, che raggiunse la popolarità diventando velina per il celebre programma ‘Striscia la Notizia’, è stata in questi anni testimonial e modella per brand di successo. Qualche mese fa, la classe 1990 si è messa in gioco e ha deciso di prendere parte a ‘Tale e Quale Show’.

Nel programma Rai, la Nargi non ha brillato e ha conquistato diverse critiche anche da parte di alcuni giudici. Nonostante le sue performance non propriamente spettacolari, la Nargi ha comunque deliziato i telespettatori con outfit al limite. Dopo mesi pesanti, Federica è andata con la sua famiglia alle Maldive per rilassarsi e ricaricare le batterie. Gli scatti che ha postato sul suo profilo sono paradisiaci e hanno incantato la platea. Questa sera, invece, l’e Velina ha intrigato tutti piazzando online una serie di fotografie in cui non ha il reggiseno.

Federica Nargi in giro senza reggiseno: il bottone sta per saltare

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Aida Yespica sublime, forme esplosive e minigonna troppo corta: si sogna… FOTO

Federica, qualche istante fa, ha condiviso sul suo profilo alcuni scatti da paura. La 32enne indossa una tutina fantastica che mette in risalto il suo fisico da applausi. La parte di sopra è un qualcosa di non legale: la giacchetta si apre totalmente e offre una visione non adatta a quel pubblico che ha problemi di cuore.

Il reggiseno non è pervenuto: impossibile non zoomare sul davanzale. Come se non bastasse, c’è un dettaglio che non è sfuggito agli occhi indiscreti dei seguaci: l’ultimo bottone superstite sta quasi per saltare. Va sottolineata, comunque, la bellezza del suo viso e la luminosità del suo sorriso.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “A te che sei unica…”, Matilde Brandi con la pancetta fuori: la temperatura aumenta. Così è perfetto! – FOTO

“Lo so. Ora mia mamma guarderà le foto, mi chiamerà e dirà : Fedeeeee copriti la pancia che prendi freddo”, ha scherzato la modella. Prontissima la risposta di Sandra Milo: la bravissima attrice ha ricordato alla Nargi che per le mamme i figli restano sempre piccoli.