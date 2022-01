Giulia De Lellis via tutto e rischia la censura: la mano va proprio lì… FOTO

Giulia De Lellis impazzisce sui social: la nota influencer ha pubblicato alcuni scatti in cui è praticamente nuda.

Giulia De Lellis sta vivendo un momento alquanto difficile: la bella influencer è risultata positiva al Covid e ha rivelato sui social di avere diverse difficoltà (fisiche e psicologiche). Le sue paure non sono un segreto: la classe 1996 è sia germofobica e sia (soprattutto) ipocondriaca.

In queste giornate di quarantena, la nativa di Roma sta comunque aggiornando con costanza gli utenti del web in merito alle sue condizioni di salute. Nonostante le preoccupazioni e il Covid, la ragazza ha scioccato il mondo dei social network pubblicando uno scatto in cui è praticamente nuda.

Giulia De Lellis, via tutto: la mano va proprio lì…

Per vedere la fotografia da crepacuore, vai su successivo.