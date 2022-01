Scoppia la tensione tra Harry e Meghan, in disaccordo in merito a una decisione importante: a dividerli una famosa attrice.

Tensioni e litigi. A due anni dal loro addio da Palazzo, Harry e Meghan sembrano star attraversando un periodo di difficoltà.

Dopo la Megxit sono salpati alla volta dell’America dove hanno ricostruito la loro vita in California al fianco del figlio Archie e la new entry Lilibet Diana, nata la scorsa estate. La piccola non ha mai incontrato i parenti ed è stata mostrata al pubblico solo con uno scatto condiviso dai Sussex lo scorso Natale.

In questi mesi infatti le incomprensioni con la Royal Family hanno fatto da filo conduttore: tra colpi di scena e accuse, il gelo sembra persistere tra i duchi e i Windsor.

Ma questa volta a far saltare il tappo della coppia non sono stati i reali, ma un’attrice molto conosciuta per colpa della quale si è verificato un duro scontro tra i due.

Harry e Meghan: una nota attrice divide la coppia

Secondo i recenti rumors a far litigare Harry e Meghan è stata Kristen Stewart. Interprete della pellicola “Spencer”, in cui riveste i panni di Lady Diana, l’attrice di Twilight sarà presente agli Oscar americani previsti per il prossimo marzo.

All’evento la coppia è invitata e sembra che la Markle, ex attrice, desideri molto prendervi parte, forse memore del suo passato.

Di posizioni completamente opposte sarebbe il fratello di William in quanto non ne avrebbe apprezzato l’interpretazione della madre. Nella pellicola si narrano le ragioni che avrebbero portato la Principessa del popolo a divorziare dal Principe Carlo. Molto simile nell’aspetto per questo ruolo, l’attrice è in lista per ottenere la statuetta e quindi sarà sicuramente presente all’evento per il dispiacere di Harry, desideroso di non incontrarla.

Nonostante il film abbia ottenuto grandi consensi dalla critica, avrebbe urtato il Sussex sentitosi infastidito dalle scene dedicate alla madre, mancata tragicamente nel 1997.

Sembra che Meghan speri di fargli cambiare idea e di poter prendere parte agli Oscar: la duchessa crede che potrebbe ignorare semplicemente l’attrice, ma il marito non sarebbe d’accordo nel mettere in atto una simile finzione.