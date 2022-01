Laura Pausini, lo stupore per la notizia sul padre: “Sono rimasta scioccata”

L’artista ha raccontato per la prima volta cosa ha provato quando ha scoperto la decisione del padre di partecipare a “The Voice Senior”

Si è tenuta la semifinale di The Voice Senior che ha visto tra i protagonisti anche il padre di Laura Pausini, Fabrizio Pausini, che si è distinto nel corso delle settimane colpendo pubblico e giudici con il suo talento. La sua avventura nel talent di Rai 1 si è conclusa dopo la decisione di Gigi D’Alessio di eliminarlo dalla gara, non permettendogli così di giungere in finale. Ma a Fabrizio Pausini l’esperienza a The Voice Senior ha regalato ugualmente numerose emozioni. Non è mai mancato il supporto della sua famiglia che lo ha sostenuto da casa e nel corso dell’ultima puntata proprio la cantante ha voluto dedicarli alcune parole.

Il messaggio di Laura Pausini rivela il motivo dietro la partecipazione di Fabrizio Pausini a The Voice Senior

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da The Voice Of Italy (@thevoice_italy)

In diverse occasioni Laura Pausini ha voluto sostenere pubblicamente il padre in questa esperienza a The Voice Senior ma finora non aveva mai davvero rivelato quale fossero le sue emozioni a riguardo. Lo ha fatto proprio nel corso della puntata di venerdì 14 gennaio, che l’ha vista come ogni venerdì dinnanzi alla televisione a supportare Fabrizio Pausini.

L’artista ha raccontato come sia venuta a conoscenza della decisione del padre di partecipare al talent. “Qualche mese fa, senza dire niente a nessuno, ha preso la macchina ed è andato a Milano a fare le audizioni. Io non me l’aspettavo e quando è tornato a casa ero un po’ scioccata“, rivela.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Belen è stata tradita? Arriva la confessione sconvolgente della showgirl

Una scelta inaspettata che inizialmente ha lasciato la cantante piuttosto confusa, poi però tutto le è stato più chiaro. “Poi ho capito che questo era un suo grande desiderio per dedicare questo suo momento ai suoi tre nipoti Paola, Cecilia e Matteo“. Ha poi continuato elogiando le doti del padre e definendolo come la sua ispirazione e il suo maestro.

Nel corso della semifinale ad apparire sul palco è stata anche la madre di Laura Pausini, Gianna Ballardini, che non è riuscita a trattenere l’emozione dinnanzi a una dedica speciale del marito che ha voluto cantarle “She“. Lo stesso è accaduto alla loro figlia che si è ritrovata per la prima volta in una posizione differente. “Solitamente sono loro che guardano me. È stato particolare...mi sono emozionata“, ha rivelato.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Classifica FIMI, il giovane artista batte il colosso e conquista l’intero podio

Nonostante il percorso di Fabrizio Pausini a The Voice Senior si sia concluso con la semifinale può ritenersi soddisfatto di aver realizzato un sogno e aver vissuto questa esperienza con l’incondizionato supporto della sua famiglia.