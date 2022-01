Rischioso infortunio per la ballerina Giulia Stabile ad “Amici”, cresce la preoccupazione dei fan e di Maria De Filippi. Le condizioni in continuo aggiornamento.

La talentuosa ballerina e vincitrice della passata edizione di “Amici – Di Maria De Filippi” è stata vittima tre giorni fa di un disastroso infortunio. Costretta ora a mettere in pausa, seppur momentaneamente, la sua attuale partecipazione da artista professionista al talent show di Canale 5, Giulia Stabile ha voluto ora informare più nei dettagli i suoi numerosi fan. Entrando dunque nel merito delle dinamiche e delle ripercussioni dovute al suo inaspettato incidente di percorso.

“Un danno” è stato fatto. E’ questo il messaggio che Giulia lancia in diretta dallo studio del suo fisioterapista. La diciannovenne ballerina, di origini romane, aveva definito in tal maniera quanto sfortunatamente accadutole. Difatti, i primi aggiornamenti, postanti sul suo profilo Instagram, erano ben riusciti a tenere sin da subito con il fiato sospeso i suoi fan in rete.

“E’ una lesione” a rischio il futuro di Giulia Stabile dopo l’infortunio ad “Amici”, fan in allarme

Nonostante non risulti ancora ben chiara la reale entità dell’infortunio, al momento la ballerina pare stia ricevendo le dovute cure e le mirate accortezze di un professionista del settore. A visionare la situazione attuale, come ha informato lei stessa tramite i vari canali social di riferimento, sarebbe infatti un esperto in traumatologia. Ed in particolare legata all’arte della danza. Il noto fisioterapista Alessandro Danieli.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Perfette” Marina La Rosa le mostra con tutta la sua agilità, incredibile: “fai venir voglia di…” – FOTO

Si tratterebbe, ad ogni modo, di “una piccola lesione“. E’ così che l’amatissima Giulia terrà a rassicurare quanto possibile e poco più tardi il suo vasto pubblico di sostenitori.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 20, il momento verità in cui Deddy e Rosa si sono lasciati: “Sei arrabbiata…?” – il VIDEO integrale

L’incredibilmente espressiva ballerina ha infatti dichiarato in queste ore ai suoi fan di come anche una sola settimana potrebbe essere sufficiente per tornare in forma e rimettersi in piedi. Ora bisognerà semplicemente restare pazientemente in attesa del suo completo recupero. Ed, ovviamente, “incrociare le dita“.

“State tranquilli!” Tuonerà in conclusione e con premura la ballerina rivolgendosi al suo seguito. “Ricomincerò subito“.