“A te che sei unica…”, Matilde Brandi con la pancetta fuori: la temperatura aumenta. Così è perfetto! – FOTO

Matilde Brandi accende la passione e la scintilla d’amore per i fan dal cuore impavido: una privacy incandescente.

Semplicemente stupenda co una bellezza glaciale che non vuol saperne di intraprendere la via del tramonto. Così, l’ex gieffina della scorsa edizione del Grande Fratello Vip ha sorpreso tutti unpo’ come era accaduto all’interno della casa più spiata d’Italia.

Durante la permanenza al reality show più ambito, Matilde secondo le dolenti note degli opinionisti ha lasciato un po’ a desiderare, fino al momento in cui ha lasciato la casa.

Riabbracciando la famiglia era quasi certa di trovare conforto e modo di leccarsi le ferite e gli strascichi dell’avventura sul piccolo schermo. Così non è stato a causa del marito ed ex, Paolo Calissano che l’ha silurata con un messaggio straziante in privato.

Disperata e grondante di lacrime, la Brandi capisce che l’unica strada da intraprendere per ravvivare i “motori” della sua avvenenza era partire da se stessa. Così è stato al pari di come l’ha dimostrato nell’ultima pubblicazione via social

Matilde Brandi, il riscatto tra le quattro mura di casa: “Dove eravamo rimasti…?”

PER VEDERE LA FOTO DI MATILDE BRANDI, VAI SU SUCCESSIVO