Melissa Satta illegale in costume: “C’è chi zoomma e chi mente” – FOTO

Melissa Satta regala uno scatto in costume davvero da capogiro, l’ex velina esibisce un fisico pazzesco e fa esplodere il web

Il 2022 inizia così come si era concluso, con certe cose che, per fortuna, non cambiano mai. Tra queste, possiamo sicuramente annoverare il fascino irresistibile di Melissa Satta, l’ex velina sempre più nel cuore dei fan.

Ai tempi di ‘Striscia la Notizia‘, ha letteralmente tolto il fiato ai fan con le sue esibizioni insieme prima a Thais Souza Wiggers e poi a Veridiana Mallmann. Nessuna delle due è però riuscita a scaldare gli animi come la splendida bellezza sarda, che non a caso, da allora, è diventata sempre più protagonista anche sui social.

E le sue cifre su Instagram fanno effettivamente impressione: oltre 4 milioni e mezzo di followers. Innegabilmente, parliamo di una delle icone italiane quanto a fascino e sensualità di questi anni, e destinata a rimanerlo ancora per lungo tempo.

In questo inizio di 2022, Melissa ci ha già regalato interessanti anticipazioni di ciò che sarà, facendo volare con la fantasia all’estate, quando la rivedremo in costume. Un altro piccolo ‘trailer’ ce lo regala nel post di quest’oggi.

Melissa Satta, le curve più incontenibili che mai: “Ma una volta ogni tanto potresti essere brutta?”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La foto esalta la silhouette di Melissa a figura intera, il costume bianco, in uno scatto che gioca sul chiaroscuro, evidenzia le forme armoniose della showgirl, mai così irresistibile.

Curve in primo piano che inevitabilmente fanno salire la tentazione dello zoom. Immancabile arriva, tra i tanti, il commento: “C’è chi zoomma e chi mente”. I dettagli delle curve di Melissa accendono la passione come non mai, non è una novità ma non ci si stanca assolutamente di ammirarla.

E domani, finalmente, anche il suo ritorno al ‘Club’ di Sky con Fabio Caressa. Quale outfit si inventerà stavolta?