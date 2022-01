Diciamo addio alle basse temperature, finalmente l’anticiclone porterà bel tempo e sole in tutto il Paese. Vediamo insieme la situazione nel dettaglio.

Il vortice di aria fredda che ci faceva gelare le ginocchia sarà attenuato da un anticiclone che porterà caldo e sole in tutta Italia. Il weekend sarà bello e senza molte sorprese. Vediamo quindi nel dettaglio cosa ci aspetta nella giornata odierna.

Le previsioni per oggi, un’ondata di alta pressione

Mercoledì 11 gennaio abbiamo assistito ad un repentino cambio delle temperature scese di diversi gradi sotto lo zero. In alcune regioni la Protezione Civile ha diramato l’allerta meteo per forti nevicate a bassa quota e venti forti.

Grazie ad un anticiclone in arrivo dall’arcipelago atlantico delle Azzorre, l’Italia sarà investita da bel tempo e durerà per tutto il weekend.

I cieli saranno sereni ovunque, alcune nuvole di passaggio potranno far pensare al peggio ma non si prevede nulla di preoccupante. Da Nord al Sud sarà una bellissima giornata.

Nonostante il sole sarà possibile assistere ad alcune gelate e qualche episodio nebbioso specie in Emilia Romagna e nel Veneto. Verso sera la nuvolosità si intensificherà anche in Liguria ed in Toscana.

LE PREVISIONI METEO PER SABATO 15 GENNAIO 2022 DI YESLIFE.IT