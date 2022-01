Michelle Hunziker rimane sola, che fine ha fatto Trussardi? Tutto finito

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi si sono lasciati? I fans non sanno cosa pensare, oggi rispondiamo ai vostri dubbi.

Crisi in vista per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, una coppia che con il passare degli anni è diventata storica e (apparentemente) indistruttibile. Il magazine Diva e Donna pare aver intercettato qualche brutto segnale che oggi fa pensare ad una rottura sempre più vicina, come il Natale trascorso separatamente. Ma non è tutto!

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi stanno ancora insieme?

La storia d’amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sembra essere vicina al capolinea, e il mondo del gossip inizia a drizzare le orecchie. “Secondo persone molto vicine alla coppia pare che questa crisi sia scoppiata qualche settimana fa”, si legge su Diva e Donna. I gossippari raccontano che Michelle e Tomaso “vivono in due case diverse da fine novembre”. Michelle è a Milano con le figlie, mentre Trussardi vive a Bergamo, dove la famiglia lo raggiungerebbe solo nel weekend.

A Natale, però, la coppia non avrebbe nemmeno tentato di ricongiungersi per trascorrere insieme la vigilia. Le vacanze vissute separatamente hanno allarmato i fans della coppia, che hanno notato anche che sul profilo instagram di Michelle Trussardi non si vede da un po’. Considerano che la presentatrice non perde occasione di pubblicare foto di vita quotidiana e della sua famiglia, la scomparsa di Tomaso fa proprio pensare al peggio: l’uomo è davvero uscito dalla vita di Michelle e delle bambine, o è solo molto impegnato con il lavoro e la vita da vip?

Nonostante la Hunziker e Trussardi sembravano essere rimasti tra quelle poche coppie che non si sarebbero mai separate, con il passare del tempo le fragilità di entrambi potrebbero aver messo a rischio la loro storia di vita e d’amore. Per il momento, in ogni caso, nessuno dei due ha risposto ai gossip che già parlano di una rottura definitiva.