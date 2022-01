Destrezza ed elasticità per Marina La Rosa giocheranno un ruolo fondamentale nel suo nuovo scatto. L’attrice accende il desiderio nei suoi fan.

Ad un passo dalla vittoria nel ruolo di coraggiosa ex naufraga per “L’Isola Dei Famosi” nel 2019, l’attrice di origini messinesi, Marina La Rosa, è nota ai telespettatori sin dagli anni 2000 per aver partecipato come coinquilina alla primissima edizione del “Grande Fratello“. A soli due anni dal suo esordio sulle scene, in ambito musicale, con il brano di “Marina“, realizzato in collaborazione con il cantante ventinovenne Luca Vismara, l’attrice ricopre ad oggi anche le vesti di saggia e dinamica divulgatrice. Fornendo ai suoi numerosi follower consigli utili ed altamente motivazionali.

L’attrice si presenterebbe anche, e soprattutto grazie all’utilizzo di un secondo profilo social di @lecoeurcestout, come un’appassionata mente creativa. L’amante della natura, nata sotto il segno dell’Acquario, realizza difatti meravigliose opere d’arte. Ispirate, per lo più, alla forma naturale cuore o stilizzata di un cuore sacro. In questo pomeriggio di metà gennaio invece, Marina, vorrà dar prova al pubblico anche della sua elasticità. Scopertasi essere non soltanto mentale, ma anche fisica.

“Perfette” Marina La Rosa le mostra con tutta la sua agilità, incredibile: “fai venir voglia di…”

“Incredibile“, esordisce Marina in didascalia, preparando i suoi fan ad un’assai curiosa rivelazione. E servendosi di un bellissimo e dinamico scatto perfettamente a mezz’aria. L’istantanea, che ben sembra riassumere l’energia vitale dell’attrice, è stata realizzata home-made dalla fotografa professionale Azzurra Primavera. Un azzardo rosso e blu che fungerà da incipit al suo pensiero. “Ho da poco scoperto che esistono aziende che ti portano l’albero di natale a casa già fatto. […] Vabbè, la nostra ormai compagna di vita, Alexa, ci accende le luci i riscaldamenti la tv e adesso ci fa anche il caffè…“

“Anche nelle relazioni“, continua Marina “non dobbiamo far nessuna ‘fatica’“. “Conoscerci o parlare di noi ed aver voglia di ascoltare l’altro, sentirne l’odore“, sembrano essere ormai dei lontani ricordi. “Abbiamo ormai così tante chat che bastano due messaggini e via“, sottolineerà infatti lei stessa. Ma attenzione, qui si rivelerà il cuore del suo intervento: “Io l’albero lo faccio. Con i miei figli e con i nostri addobbi. Palline e sirene che custodiamo da anni. Perché quasi tutti loro hanno una storia. E, mentre facciamo l’albero, ce le raccontiamo queste storie. Storie che, per fortuna, nessuna tecnologia potrà mai sostituire. Vogliono toglierci tutto. Facciamo sempre meno. Io, nel dubbio, salto“.

“Perfette” risuonano dunque queste ultime parole di Marina. E faranno subito venir voglia, al suo pubblico, di fare anch’esso la scelta, forse meno comoda, ma di certo più etica. La maggior parte degli utenti si ritroveranno ad essere dunque “pienamente d’accordo” con il punto di vista espresso da Marina.

Ed in molti, vorranno ringraziarla, per tale riflessione. “Non sono gli altri che ci tolgono…” concluderà ispirato e rapito un suo fan, “siamo noi che scegliamo“.