Dopo settimane di sospetti un’indiscrezione mette in evidenza quelle che sarebbero le crepe in amore tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi.

Uno spiacevole e più evidente bivio si presenta nella vita dell’amata coppia formata dalla conduttrice di “All Together Now” , Michelle Hunziker, e dall’imprenditore Tomaso Trussardi. Dopo i primi rumors susseguitesi con sempre maggior vigore ed interesse nel corso di queste ultime settimane, due sentieri ben distinti da intraprendere, per i due noti esponenti del mondo dello spettacolo, starebbero ora di buon grado emergendo alla luce del Sole.

A testimoniare l’avvento di un’imminente crisi del loro matrimonio sarebbe stata, in primis, la loro decisione di separarsi. A seguire una collezione d’inediti scatti avrebbe, man mano, rinvigorito tale supposizione.

“C’è la prova” Michelle Hunziker e l’indiscrezione galeotta su Tomaso Trussardi, è crisi?

La distanza si fa sempre più netta. L’Amministratore Delegato continua ad abitare in una casa diversa da quella di Michelle. E la situazione pare stia andando avanti, ormai con ufficialità, dal passato mese di novembre. La conduttrice di origini svizzere ha deciso di continuare ad abitare nel capoluogo lombardo, assieme alle sue due bambine. Nel mentre, Tomaso, avrebbe di conseguenza preferito allungare senza un limite la permanenza nella sua città natale, Bergamo.

“Voglio sorprendermi“, ha dichiarato Michelle in queste ore. Sfoggiando a viso scoperto una personale volontà di rinascita, la conduttrice, potrebbe star per rivelare un altrettanto chiaro, e contemporaneo, arresto sul fronte amoroso. Difatti, mentre Michelle si augura di “ritrovare spazio e tempo” per se stessa, le ultime vacanze innevate nei pressi di Alta Baida avrebbero infine rivelato la verità a suon di galeotti scatti.

Nelle immagini riportate dal settimanale “Oggi“, e che ritraggono apparentemente una rilassata parentesi vacanziera in famiglia tra le alture del nord Italia, le espressioni ed i volti serissimi dei due esponenti della coppia, affiancati a turni dalle figlie Sole e Celeste, avrebbero segnato un immancabile ritratto della “disfatta”. “Qualunque cosa accada“, avrebbe inoltre sentito di aggiungere la conduttrice in una recente intervista: “per il bene dei figli, bisogna mettere da parte ogni emozione negativa“.

“C’è la prova“, avrebbe perciò sentito di commentare infine sui social, e non senza un velo di tristezza, uno dei più affiatati fan della romantica squadra composta finora da Michelle e Tomaso.