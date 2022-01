Sabrina Salerno incendia Instagram, il confronto che riporta l’estate sul web. La foto estiva emoziona i fan, scollatura da censura: sensualità esplosiva

Definizione vivente di sex symbol, Sabrina Salerno è l’rresistibile fusione di sensualità e semplicità che tanto conquista il pubblico da diverso tempo. Indimenticabile pop-star anni ’80, ha sdoganato la seduzione più disinibita con hit che hanno irreversibilmente segnato un’epoca.

Dopo aver partecipato al concorso di bellezza Miss Italia nell’84, debutta sul piccolo schermo nell’85, ma è l’86 l’anno che segna definitivamente il suo clamoroso successo. Esordisce come cantante, per raggiungere la notorietà anche all’estero, ed è proprio in quel periodo che si afferma come rappresentante musicale dell’emancipazione, vendendo un totale di 20 milioni di dischi.

Avvenente e provocante, la cantante di “Sexy girl” non ha subito gli effetti del passare del tempo, e ancora oggi ricopre il sogno nascosto di tantissimi fan. Lo dimostra sulla personale pagina Instagram, sorprendendo i fan con scatti della sua intramontabile bellezza. Non rinuncia a look provocanti, sfoggiando con orgoglio il suo corpo, proprio come nell’ultimo post, ed è tripudio di like.

Sabrina Salerno, la foto estiva è una visione per i fan

Stesso profilo, stagione diversa: Sabrina Salerno incendia Instagram con il confronto tra due scatti che raccolgono subito l’attenzione degli utenti. Anche la location resta la medesima, a cambiare è solo la temperatura, a differenza di quella che normalmente investe il web quando si tratta della cantante.

Inutile specificare la preferenza dei fan, che volge alla prima immagine, dove la showgirl appare in un look estivo decisamente succinto. La profonda scollatura evidenzia le curve procaci, e ciò che salta all’occhio è la forma fisica strepitosa della cantante, che all’età di 53 anni può solo sorprendere.

La chioma wavy al naturale esalta la sua bellezza acqua e sapone, dove lo sguardo malizioso incanta e seduce. Segue la versione invernale, non meno attraente, che evidenzia la linea perfetta del suo profilo.

“È solo un giorno in estate contro un giorno d’inverno“, così la cantante descrive il post, colpevole di aver travolto i fa che rispondono con ammirazione: “È solo un giorno di te, di rara bellezza“, “Una Dea dell’Olimpo“, “Sei magnifica“.