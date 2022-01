Sangiovanni si prepara a Sanremo: la FOTO rivelazione che tutti stavano aspettando

In attesa di vederlo per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo, Sangiovanni si prepara rivelando un dettaglio inedito del brano che porterà in gara

Il Festival di Sanremo è ormai alle porte, martedì 1 febbraio prenderà il via uno degli eventi più attesi dell’anno che tornerà a svolgersi dinnanzi a una platea gremita di persone. Gli artisti in gara sono alle prese con le ultime prove e si preparano a salire sul palco dell’Ariston tra poco più di due settimane. Tra loro c’è anche il giovanissimo Sangiovanni, artista emergente di successo, lanciato dal talent di Amici. Per lui si tratterà di un vero e proprio debutto e l’emozione inizia a rendersi palpabile.

La rivelazione di Sangiovanni: la copertina del brano in gara al Festival di Sanremo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da SANGIOVANNI🦋 (@sangiovanni)

In poco più di un anno è riuscito a scalare le vette delle classifiche e a essere considerato uno degli artisti emergenti più promettenti. La sua “Malibù” è stato il brano più ascoltato nel 2021 in Italia, mentre il suo EP di debutto ha ottenuto il podio tra i più venduti. Per Sangiovanni si apre ora un anno altrettanto emozionante che inizierà con il suo debutto sul palco del Festival di Sanremo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Giulia Salemi, scatenata con Pierpaolo Pretelli: le FOTO che fanno sognare

L’ex allievo di Amici è stato scelto per partecipare alla settantaduesima edizione e salirà sul palco presentando il brano dal titolo “Farfalle“. Per poterlo ascoltare i suoi fan dovranno attendere la prima esibizione dal vivo, ma nelle ultime ore l’artista ha potuto rivelare un dettaglio inedito relativo proprio alla sua canzone.

Si tratta della copertina del singolo, mostrata al pubblico per comunicare la possibilità di presalvare il brano. Sangiovanni si mostra a schiena nuda, sulla quale si poggiano tre farfalle. Lo sguardo è volto al pubblico, in uno scatto che trasmette una sorta di vulnerabilità. “Sei una boccata d’aria“, scrive citando con molte probabilità una frase del testo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Il Volo, Gianluca Ginoble ora pensa solo a lui: la FOTO che spiazza i fan

Una sorpresa che ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan che si dichiarano orgogliosi del percorso che il giovane ha intrapreso. Sempre pronti a sostenerlo e a celebrare i suoi successi, si preparano a restargli accanto anche in questa nuova, straordinaria, avventura.