“Un Posto al Sole”, crisi a Palazzo Palladini: da adesso cambia tutto

Un Posto al Sole, scoppia la crisi a Palazzo Palladini: i personaggi della Terrazza, in modo particolare, si ritroveranno a fronteggiare diversi problemi

Un Posto al Sole si prepara ad un periodo davvero molto lungo e complicato. A Palazzo Palladini va via una donna ma viene un’altra al suo posto: stiamo parlando di Angela e Katia. La moglie di Franco è partita a causa di un lavoro che la terrà lontana dalla sua città per un bel po’ di tempo. Katia, invece, ha deciso di raggiungere suo figlio Nunzio che, da qualche mese, si è trasferito a Napoli da suo padre. Dunque, nelle prossime puntate, le dinamiche nella casa in terrazza di Palazzo Palladini verranno scombussolate.

Un Posto al Sole, brutta crisi a Palazzo Palladini: il personaggio va in crisi

Nonostante Bianca sia stata la prima a spingere sua madre a fare questo grande passo, vivrà momenti molto difficili a causa di questa improvvisa lontananza. Farà del suo meglio per non far pesare il suo cattivo umore sul padre, ma sarà davvero difficile per lei fare finta di niente.

Intanto, arriva a palazzo dopo così tanti anni, Katia. La madre di Nunzio. La donna torna a Napoli per stare vicina a suo figlio, e questa sarà l’occasione giusta per lei per conoscere una volta e per tutte la donna che ha rapito il cuore di Nunzio. Organizzerà una cena che avrà non poche complicazioni, soprattutto perché Chiara sta vivendo un momento molto difficile dopo la morte di suo padre.

Le dinamiche cambieranno totalmente dopo l’arrivo di Katia a palazzo: i telespettatori cominciano anche a temere che il matrimonio di Franco possa compromettersi.